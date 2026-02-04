Stuttgart Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir sorusu, maç saatine yaklaşılırken sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Galatasaray Daikin'in Stuttgart karşısında vereceği zorlu mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler, yayıncı kanal ve online izleme bilgilerini sorguluyor. İşte Stuttgart Galatasaray Daikin maçının canlı yayın detayları…

STUTTGART – GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

CEV Cup Kadınlar organizasyonunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Stuttgart ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele, Türkiye'de tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

STUTTGART – GALATASARAY DAIKIN MAÇI CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmanın yayıncısı olan tabii Spor 2, Türksat uydusu üzerinden ve internet platformları aracılığıyla izlenebiliyor. Kanal, şifreli yayın yaparken; uydu alıcısı, dijital platformlar ve online üyelik seçenekleriyle maçı canlı izlemek mümkün olacak.

STUTTGART – GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

CEV Cup Kadınlar mücadelesinde Stuttgart ile Galatasaray Daikin'i karşı karşıya getirecek maç, 04 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

STUTTGART – GALATASARAY DAIKIN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Avrupa arenasında büyük heyecana sahne olacak Stuttgart – Galatasaray Daikin karşılaşması, Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak.

STUTTGART – GALATASARAY DAIKIN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki güçlü ekibin kozlarını paylaşacağı CEV Cup Kadınlar mücadelesi, Almanya'nın Stuttgart kentinde yer alan Stuttgart Stadyumu'nda oynanacak.