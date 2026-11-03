Stuttgart eksikleri kimler, Stuttgart'ta kaç oyuncu yok?

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Teknik direktör Sebastian Hoeness'in ekibinde orta saha, kanat ve savunmadan birer isim sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçını kaçıracak. Özellikle orta sahanın kilit ismi Angelo Stiller'in yokluğu, Alman ekibi için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. İşte Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'taki eksiklere dair son durum.

STUTTGART'TA KAÇ OYUNCU YOK?

Stuttgart'ta Galatasaray maçı öncesi 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Alman ekibinde Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman, RAMS Park'taki mücadelede yer almayacak.

STUTTGART EKSİKLERİ KİMLER?

Stuttgart'ın Galatasaray maçındaki eksikleri şöyle:

Angelo Stiller (Ön libero): Kasık bölgesinden sakat

Leo Sauer (Sol kanat): Kalça bölgesinden sakat

Josha Vagnoman (Sağ bek): Sakat

ANGELO STILLER GALATASARAY MAÇINDA YOK

Stuttgart'ın orta sahadaki en önemli isimlerinden Angelo Stiller, kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ön libero mevkiinde görev yapan Stiller'in yokluğu, Alman ekibinin orta saha dengesini etkileyebilir.

LEO SAUER VE JOSHA VAGNOMAN DA YOK

Kalça bölgesinden sakatlanan sol kanat oyuncusu Leo Sauer de İstanbul kafilesinde yer almayacak. Sağ bek Josha Vagnoman ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçını kaçıracak.

DENİZ UNDAV VE DEMIROVIC OYNAYACAK MI?

Stuttgart'ın hücumdaki en önemli isimlerinden Ermedin Demirovic'in herhangi bir sakatlığı bulunmuyor ve Galatasaray maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Türk asıllı golcü Deniz Undav'ın durumuna ilişkin ise kulüpten resmi bir açıklama gelmedi. Undav'ın Galatasaray karşısında Demirovic ile birlikte hücum hattında yer alması öngörülüyor.

STUTTGART MUHTEMEL 11

Stuttgart'ın muhtemel 11'i şöyle: Dennis Seimen, Jaquez, Jeff Chabot, Ramon Hendriks, Jamie Leweling, Atakan Karazor, Grischa Prömel, Chris Führich, Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Ermedin Demirovic.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.