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Stuttgart Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport Plus. Almanya Bundesliga kapsamındaki Stuttgart Eintracht Frankfurt maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Stuttgart'taki MHPArena'da oynanacak ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

STUTTGART EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart Eintracht Frankfurt maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Almanya Bundesliga kapsamında oynanacak.

STUTTGART EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor. Platformun yayınları herhangi bir uydu ya da kablo platformunda kanal numarasıyla yer almıyor.

STUTTGART EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Stuttgart Eintracht Frankfurt maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Almanya Bundesliga kapsamında yapılacak.

STUTTGART EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Stuttgart Eintracht Frankfurt maçı, Stuttgart'taki MHPArena'da oynanacak.

STUTTGART EİNTRACHT FRANKFURT MAÇININ ÖNEMİ NE?

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Stuttgart, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşma, Avrupa kupalarına katılım yarışında birbirine yakın iki takımın mücadelesine sahne olacak.

Eintracht Frankfurt, son haftada Hoffenheim'ı 1-0 yenerek bu sezonki dördüncü lig galibiyetini aldı ve yedinci sıraya yükseldi. Stuttgart ise Frankfurt'un 2 puan gerisinde bulunuyor ve ligde son üç maçını kaybetmeden tamamladı.

STUTTGART VE EİNTRACHT FRANKFURT SON DURUM

Sebastian Hoeneß'in çalıştırdığı Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, ligde attığı 5 golle takımının en skorer ismi konumunda. Eintracht Frankfurt'ta ise Jonathan Burkardt, ligde 6 gole ulaştı ve takımının son üç golünü kaydetti.

Stuttgart, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0 yenildi. Ev sahibi ekip, bu mağlubiyetin ardından ligde taraftarı önünde moral bulmak istiyor.

ALMANYA BUNDESLİGA HAKKINDA

Bundesliga'da sezon sonunda ilk dört sırayı alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyor. Bu sıraların hemen arkasındaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bileti için mücadele ediyor.