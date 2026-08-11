Strum Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Strum Graz Fenerbahçe maçı TV100’de mi S Sport’ta mı?

Sturm Graz Fenerbahçe maçının yayın bilgileri belli oldu. Avusturya’da oynanacak mücadele TV100 ekranlarından şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise canlı olarak izlenebilecek. Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki kritik sınavını takip etmek isteyen taraftarlar, “ Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” sorusuna yanıt ararken maç saati ve yayın platformu detaylarını da merak ediyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100’DE Mİ, S SPORT PLUS’TA MI?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, deplasmanda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise “Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?”, “Sturm Graz Fenerbahçe maçı TV100’de mi?” ve “Sturm Graz Fenerbahçe maçı S Sport Plus’ta mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın kanalı, saati ve oynanacağı stadyuma ilişkin merak edilen detaylar...

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki mücadele S Sport Plus ve TV100 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Böylece futbolseverler, kritik Avrupa mücadelesini farklı yayın seçenekleri üzerinden takip edebilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS’TA MI?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçını S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, karşılaşmayı internet üzerinden canlı olarak izleyebilecek. S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak yayın hizmeti sunuyor. Karşılaşmayı bu platformdan takip etmek isteyen futbolseverlerin gerekli aboneliğe sahip olması gerekiyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100’DE Mİ?

Fenerbahçe’nin Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması TV100 ekranlarından da canlı yayınlanacak. TV100, çeşitli dijital ve kablolu yayın platformlarında yer alıyor. Kanal; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37. kanaldan izlenebiliyor. TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi belli. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak mücadele, 11 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki önemli sınavlarından biri olacak karşılaşma için geri sayım sürüyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın başlama saati yaklaşırken taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanallar ve canlı izleme seçenekleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasına Avusturya'nın Graz şehri ev sahipliği yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesi, Merkur-Arena Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki kritik karşılaşmada deplasmanda Sturm Graz karşısında avantajlı bir sonuç elde etmek için sahaya çıkacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki Sturm Graz-Fenerbahçe maçı için yayın seçenekleri şöyle:

• Maç: Sturm Graz - Fenerbahçe

• Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

• Saat: 21.30

• Yayın kanalları: TV100, S Sport Plus

• Stadyum: Merkur-Arena

• Şehir: Graz, Avusturya

Fenerbahçe taraftarları, 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasını TV100 ekranlarından şifresiz, S Sport Plus üzerinden ise internetten canlı olarak takip edebilecek.