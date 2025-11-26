Stranger Things 5. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? Kaç bölüm olacak?

Netflix'in dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşan Stranger Things dizisi, final sezonuyla geri dönüyor. Beşinci sezon için belirlenen yayın takvimi ve bölüm detayları platform tarafından paylaşıldı.

STRANGER THİNGS 5. SEZON TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKACAK?

Yeni sezonun ilk dört bölümü Netflix'in genel yayın politikasına göre Pasifik saatiyle 00.00'da erişime açılacak şekilde planlandı. Bu saat farkı nedeniyle Türkiye'de izleyiciler Stranger Things 5. sezonun ilk bölümlerine 27 Kasım Perşembe günü saat 04.00 itibarıyla ulaşabilecek. Dizinin sevenleri, sabahın erken saatlerinde dizinin başlangıcını oluşturan dört bölümü aynı anda izleyebilecek.

Beşinci sezonun geri kalan bölümleri ise farklı tarihlerde yayımlanacak. 5, 6 ve 7. bölümler 26 Aralık 2025 tarihinde Netflix'te yerini alırken, final niteliğindeki 8. bölüm 1 Ocak 2026'da izleyici karşısına çıkacak. Böylece sezon, yıl sonu ve yılbaşı dönemine yayılmış şekilde üç ayrı parça hâlinde yayınlanmış olacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Stranger Things'in final sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Yapımcı ekip, bu sezonun hikâyesini sonlandıracak şekilde bölüm uzunluklarını önceki sezonlara göre daha geniş zaman aralıklarında hazırladı.

Sezonun iki cildi 26 Kasım ve 25 Aralık 2025 tarihlerinde yayımlanacak. Final bölümü ise üçüncü ayrı parça olarak 1 Ocak 2026'da planlanmış durumda. Bölümler, hikayeyi kapatacak şekilde ardışık tarihlerde izleyiciyle buluşacak.

STRANGER THİNGS 5. SEZON BÖLÜM İSİMLERİ VE SÜRELERİ KAÇ SAAT/DAKİKA?

Stranger Things 5. sezonda yer alan bölümlerin isimleri ve süreleri şu şekilde sıralanıyor:

The Crawl – 1 saat 8 dakika The Vanishing of… – 54 dakika The Turnbow Trap – 1 saat 6 dakika Sorcerer – 1 saat 23 dakika Shock Jock – 1 saat 43 dakika Escape from Camazotz – 1 saat 41 dakika The Bridge – 1 saat 58 dakika The Rightside Up – 1 saat 50 dakika

STRANGER THİNGS 5. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beşinci sezon ilk dört bölümün 27 Kasım'da yayımlanmasının ardından beşinci bölüm izleyiciyle daha geç bir tarihte buluşacak. Sezonun 5, 6 ve 7. bölümleri 26 Aralık 2025 tarihinde Netflix'te erişime açılacak. Bu tarihle birlikte sezonun sonraki aşamasına geçiş yapılacak ve final öncesi üç bölüm bir arada izlenebilecek.

Sezonun son bölümü olan 8. bölüm ise diğer bölümlerden ayrı olarak 1 Ocak 2026'da yayımlanacak. Bu bölüm, hikayenin kapanışı niteliği taşıdığı için yılın ilk gününde izleyicilere sunulacak.