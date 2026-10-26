Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Steam çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var 26 Ekim Pazartesi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Steam çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var 26 Ekim Pazartesi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

26 Ekim Pazartesi tarihinde, dünya genelinde milyonlarca oyuncunun kullandığı Steam platformunda ciddi bağlantı sorunları meydana geldi. Pek çok kullanıcı, hesaplarına erişemediğini ya da sisteme giriş sırasında farklı hata uyarılarıyla karşılaştığını dile getirdi. Steam cephesinden yaşanan aksaklığa dair herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmaması ise problemin sebebi ve çözüm süreciyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Steam'e bağlanmakta zorlanan oyuncular, sosyal medya kanallarında "Steam çöktü mü?" sorusunu sıkça gündeme getirdi. Bağlantı problemlerinin yanı sıra bazı kullanıcılar; oyun indirme, mağaza işlemleri ve web sitesi üzerinden yapılan satın alımlarda da çeşitli hatalarla karşılaştıklarını belirtti. Peki, Steam'de yaşanan bu teknik sorunun arkasında ne var ve platform ne zaman normale dönecek? İşte 26 Ekim Pazartesi kesintiye dair öne çıkan ayrıntılar…

STEAM NEDİR?

Steam, dijital ortamda oyun ve yazılım satın alma, indirme ve kullanma imkânı sunan küresel bir dijital dağıtım platformudur. Valve Corporation tarafından 2003 yılında kullanıma açılan sistem, günümüzde dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Zengin oyun arşivi, otomatik güncellemeler, çevrim içi çok oyunculu altyapı ve topluluk etkileşimi gibi özellikleriyle oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Son günlerde kullanıcı paylaşımları, Steam platformunda bağlantı ve erişim sorunlarının yaşandığına işaret ediyor. Çok sayıda oyuncu; hesaba giriş yaparken, oyun indirirken veya satın alma işlemleri sırasında çeşitli hata uyarılarıyla karşılaştığını dile getiriyor. Steam yetkililerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmemesi ise yaşanan sorunun kaynağı ve ne zaman çözüme kavuşacağına dair belirsizliği artırıyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

Eğitim müfredatını değiştirdi! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

1 milyon kişinin borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat
Belediye başkanı kendisini eleştiren vatandaşa saldırdı: “Seni geberteceğim!”

Belediye başkanı kendisini eleştiren vatandaşa saldırdı: “Seni geberteceğim!”
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan 33 kişi dahil 63 firari 8 ülkeden Türkiye’ye getirildi

Hepsi Türkiye'ye getirildi! Şimdi hesap vakti
Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim

İsmail Kartal'dan Galatasaray'a olay sözler: Yine yeneceğim
Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna 'Siz köpek misiniz?' diye sordu

Yayına damga vuran an! Konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım

Seçime 1 gün kala tedirgin eden paylaşım