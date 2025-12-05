Steam çöktü mü? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var 5 Aralık Cuma?

Platforma ulaşamayan oyuncular, sosyal medya üzerinden "Steam çöktü mü?" sorusunu gündeme taşırken, erişim problemlerinin yanında bazı kullanıcıların indirme, mağaza işlemleri ve web sitesi üzerinden alışveriş yaparken de hatalar aldığı ifade edildi. Peki Steam'de yaşanan bu aksaklığın nedeni ne, erişim ne zaman normale dönecek? İşte 5 Aralık'taki kesintiyle ilgili tüm detaylar…

STEAM NEDİR?

Steam, dijital oyunların ve çeşitli yazılımların çevrim içi olarak satın alınabildiği, indirilebildiği ve kullanılabildiği kapsamlı bir dağıtım platformudur. Valve Corporation tarafından geliştirilerek 2003 yılında oyuncuların hizmetine sunulan platform, bugün dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmaktadır. Geniş oyun kütüphanesi, otomatik güncelleme sistemleri, çevrim içi çok oyunculu destek ve aktif topluluk özellikleri sayesinde oyun severlere zengin bir ekosistem sunar.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Son dönemlerde kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar, Steam'de erişim ve bağlantı problemlerinin yaşandığını ortaya koyuyor. Birçok oyuncu platforma giriş sırasında, oyunları indirirken ya da satın alma işlemleri sırasında hata mesajlarıyla karşılaştığını belirtmektedir. Şirket tarafından durumla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadığı için kesintinin nedeni ve düzelme süreci merak konusu olmaya devam etmektedir.

Hata raporu: