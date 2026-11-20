Steam Black Friday ne zaman, Steam'de Black Friday indirimi var mı, Steam Sonbahar İndirimi ne zaman yapıldı ve Steam Kış İndirimi ne zaman başlayacak soruları, indirim dönemini bekleyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Valve, 2026'da Steam'de ayrı bir Black Friday indirimi düzenlemiyor. Geçmiş yıllarda Kasım sonunda başlayan ve Black Friday ile aynı döneme denk gelen Steam Sonbahar İndirimi, bu yıl 1-8 Ekim tarihleri arasında yapıldı ve sona erdi. Black Friday haftasında ise Steam, oyun yapımcılarının ve yayıncılarının kendi belirlediği Black Friday indirimlerini Özel Teklifler bölümünde öne çıkaracak. Steam'in bir sonraki büyük indirim dönemi olan Kış İndirimi ise 17 Aralık 2026'da Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. İşte Steam indirim takvimine dair tüm detaylar.

STEAM BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Steam'de 2026 yılında ayrı bir Black Friday indirimi düzenlenmiyor. Black Friday bu yıl 27 Kasım 2026 Cuma gününe denk geliyor. Ancak Valve, bu tarihte platform genelinde bir indirim etkinliği yapmayacak.

STEAM'DE BLACK FRIDAY İNDİRİMİ VAR MI?

Steam'in kendi düzenlediği bir Black Friday indirimi bulunmuyor. Bununla birlikte oyun yapımcıları ve yayıncılar, Black Friday döneminde kendi oyunlarında indirim yapabiliyor. Valve, bu indirimleri Steam'in Özel Teklifler bölümünde öne çıkaracağını oyun geliştiricilerine bildirdi. Black Friday indirimlerinin hangi tarihlerde öne çıkarılacağı ise henüz açıklanmadı. Valve geçen yıl da ayrı bir Black Friday indirimi yapmamış, Keşfet ve Etkinlikler sayfalarını Black Friday tekliflerine göre düzenlemişti.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMİ NE ZAMAN YAPILDI?

Steam Sonbahar İndirimi 2026, 1-8 Ekim tarihleri arasında yapıldı ve sona erdi. Önceki yıllarda Kasım ayının sonunda Black Friday ile aynı döneme denk gelen Sonbahar İndirimi, bu yıl Ekim ayına alındı. Bu nedenle Kasım ayında platform genelinde büyük bir indirim etkinliği bulunmuyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Steam Kış İndirimi 2026, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. İndirim, 4 Ocak 2027 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.00'de sona erecek. Yılın en kapsamlı indirim etkinliklerinden biri olan Kış İndirimi'nde binlerce oyunun indirimli fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

KASIM AYINDA STEAM'DE HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

Steam'de Kasım ayında platform genelinde büyük bir indirim bulunmasa da tematik festivaller devam ediyor. 16-23 Kasım 2026 tarihleri arasında Auto-Battler RPG Fest düzenleniyor. Korku oyunlarına özel Steam Scream V etkinliği ise 2 Kasım'da sona erdi.

STEAM 2027 İNDİRİM TAKVİMİ

Valve, 2027 yılının ilk büyük indirim tarihlerini de açıkladı. Buna göre 2027'deki büyük Steam indirimleri şöyle:

Steam Kış İndirimi: 17 Aralık 2026-4 Ocak 2027

Steam Bahar İndirimi: 18-25 Mart 2027

Steam Yaz İndirimi: 24 Haziran-8 Temmuz 2027

Steam Sonbahar İndirimi 2027'nin tarihleri ise henüz açıklanmadı.