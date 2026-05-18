Stavros Floros'un son hali: Survivor yarışmacısı Stavros Floros'un ilk paylaşımı ne oldu, tekne kazasından sonra ne açıklama yaptı?

Survivor ile tanınan Stavros Floros, geçirdiği kaza sonrası yaptığı ilk açıklamayla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Son hali ve sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Acun Medya tarafından yapılan açıklamada, Stavros Floros’un yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Doktorların kontrolü altında tedavisi süren yarışmacının bilincinin açık olduğu ifade edildi.

STAVROS FLOROS KAZA SONRASI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Kaza sonrası tedavisi devam eden Stavros Floros, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kendisine gönderilen destek mesajları için teşekkür etti. Yunanistan ve Dünya ülkelerinden gelen mesajların kendisine büyük moral verdiğini belirten Floros, “her şeyin iyiye gittiğini” ifade ederek sürece dair umutlu konuştu.

Floros, paylaşımında ayrıca iyileşme sürecinde dua ve desteklerin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.

Öte yandan “Günün Trend Haberleri” başlığı altında yer alan açıklamalarda Floros’un sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler de paylaşıldı. İlk ameliyatının ABD’nin Miami kentinde başarılı geçtiği belirtilirken, tedavi sürecinin devam ettiği ve ayağındaki ciddi hasar nedeniyle ikinci bir operasyonun planlandığı ifade edildi.

Sosyal medyada gündem olan bir diğer açıklamada ise yarışmacı Manos Malliaros, yaşanan süreç sonrası Floros ile aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu belirterek onu “aile gibi gördüğünü” söyledi. Malliaros, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama bu süreçte bir kardeş kazandım” ifadelerini kullandı.

STAVROS FLOROS KİMDİR?

Stavros Floros, Yunanistan’da yayınlanan Survivor 2026 yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak tanınıyor. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Floros, yaklaşık 21 yaşında ve Yunanistan’ın Kavala bölgesine bağlı Mesoropi köyünden geliyor. Ayrıca kalabalık bir ailede büyüdüğü, 9 kardeşi olduğu ve muhasebe-finans eğitimi aldığı belirtiliyor.