Stacy Keach neden öldü? Stacy Keach kimdir, kaç yaşında öldü, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

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Amerikalı oyuncu Stacy Keach'in hayatını kaybettiği haberi sanat dünyasında üzüntü yarattı. Özellikle 1980'li yıllarda canlandırdığı Mike Hammer karakteriyle tanınan ve uzun yıllar sinema, televizyon ve tiyatro alanında çalışmalarını sürdüren oyuncunun ölüm nedeni merak konusu oldu. Kariyeri boyunca çok sayıda yapımda rol alan Keach'in yaşamı ve oyunculuk geçmişi de yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Stacy Keach neden öldü, kaç yaşındaydı? Stacy Keach kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

STACY KEACH NEDEN ÖLDÜ?

Amerikalı oyuncu Stacy Keach, 10 Kasım 2026 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Keach'in eşi Malgosia Tomassi Keach tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncu, Polonya'nın Magdalenka kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

Ölüm nedeninin uzun süredir mücadele ettiği ciddi bir kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği olduğu açıklandı. Keach, daha önce de kalp sorunları yaşamış, Haziran 2017'de Chicago'da sahnede bulunduğu sırada kalp krizi geçirmişti.

STACY KEACH KİMDİR?

Stacy Keach, 2 Haziran 1941 tarihinde ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde dünyaya geldi. Tam adı Stacy Keach Jr. olan oyuncu, kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında birçok yapımda rol aldı.

Oyunculuk eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde İngilizce ve dramatik sanatlar alanlarında alan Keach, Yale Drama Okulu'nda da eğitim gördü. Fulbright bursuyla Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gördü.

1968 yılında The Heart Is a Lonely Hunter filmiyle sinema kariyerine adım atan oyuncu, özellikle polisiye yapımlardaki performansıyla tanındı. Televizyonda canlandırdığı özel dedektif Mike Hammer karakteri, kariyerinin en bilinen rollerinden biri oldu.

Keach, oyunculuğunun yanı sıra tiyatro sahnesindeki çalışmalarıyla da tanındı. Ernest Hemingway'i canlandırdığı Hemingway adlı televizyon yapımındaki performansıyla Altın Küre Ödülü kazandı. 2015 yılında Amerikan Tiyatro Onur Listesi'ne kabul edildi.

STACY KEACH KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

2 Haziran 1941 doğumlu olan Stacy Keach, 10 Kasım 2026 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, yaşamının son dönemini Polonya'da geçirdi.

STACY KEACH HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Stacy Keach, televizyon kariyeri boyunca farklı türlerde çok sayıda dizide ve televizyon yapımında rol aldı. Özellikle polisiye ve drama türündeki performanslarıyla tanındı.

Oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Mickey Spillane's Mike Hammer

The New Mike Hammer

Prison Break

Titus

American Greed

Hemingway

Mistral's Daughter

The Blue and the Gray

In the Heat of the Night

ER

Two and a Half Men

30 Rock

Bored to Death

Keach, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Prison Break dizisinde hapishane müdürü Henry Pope karakterini canlandırdı. Titus dizisinde ise Ken Titus rolüyle izleyici karşısına çıktı.

STACY KEACH HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Stacy Keach, uzun sinema kariyeri boyunca dramadan komediye, aksiyondan gerilime kadar farklı türlerde yapımlarda yer aldı. Oyuncunun rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

The Heart Is a Lonely Hunter (1968)

Brewster McCloud (1970)

The Traveling Executioner (1970)

Fat City (1972)

The New Centurions (1972)

The Life and Times of Judge Roy Bean (1972)

The Killer Inside Me (1976)

Up in Smoke (1978)

The Long Riders (1980)

Roadgames (1981)

The Ninth Configuration (1980)

Escape from L.A. (1996)

American History X (1998)

Machete (2010)

The Bourne Legacy (2012)

Keach, özellikle Fat City, American History X ve The Bourne Legacy gibi yapımlardaki performanslarıyla sinema izleyicisinin karşısına çıktı.