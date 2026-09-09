Sporting Lizbon stadyumu kaç kişilik, kapasitesi ne kadar? sorusu, takımın maçlarını takip eden futbolseverler tarafından merak ediliyor. 6 Ağustos 2003’te hizmete açılan Estádio José Alvalade, 105x68 metrelik futbol sahasına sahip. Modern yapısıyla dikkat çeken stat, UEFA tarafından 2005 yılında “5 Yıldızlı Stat” unvanına da layık görüldü.

SPORTİNG LİZBON STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Portekiz’in köklü futbol kulüplerinden Sporting Lizbon’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Estádio José Alvalade, modern mimarisi ve yüksek seyirci kapasitesiyle dikkat çekiyor. Lizbon’da bulunan stat, Sporting CP taraftarlarının yanı sıra uluslararası futbol karşılaşmalarında da önemli bir spor kompleksi olarak öne çıkıyor.

ESTÁDIO JOSÉ ALVALADE KAPASİTESİ NE KADAR?

Sporting Lizbon stadyumu 50 bin 95 seyirci kapasitesine sahip. 2003 yılında hizmete açılan Estádio José Alvalade, Sporting Lizbon’un maçlarını oynadığı ana stat olarak kullanılıyor. Tribün yapısı ve modern tesisleriyle Avrupa futbolunun dikkat çeken statları arasında yer alan stadyum, özellikle büyük karşılaşmalarda binlerce futbolseveri ağırlıyor.

SPORTİNG LİZBON STADYUMU NEREDE?

Estádio José Alvalade, Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunuyor. Stadyum adını Sporting Lizbon’un efsanevi kurucularından José Alvalade’den alıyor. Şehrin önemli spor merkezlerinden biri olan stat, Sporting Lizbon taraftarlarının maç günlerinde buluşma noktası olarak da öne çıkıyor.

ESTÁDİO JOSÉ ALVALADE NE ZAMAN AÇILDI?

Sporting Lizbon’un mevcut stadı 6 Ağustos 2003 tarihinde açıldı. Yaklaşık 50 bin kişilik kapasitesiyle hizmet veren stadyum, açıldığı dönemden bu yana Sporting CP’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Modern altyapısı sayesinde futbol karşılaşmalarının yanı sıra farklı büyük organizasyonlarda da kullanılan stat, Lizbon’un önemli simgelerinden biri haline geldi.