Sporting Lizbon Galatasaray maçı ne zaman, Sporting Lizbon Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Sporting Lizbon Galatasaray muhtemel 11’ler belli oldu mu? sorusu, zorlu karşılaşma öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Okan Buruk’un Sporting karşısında hangi oyunculara görev vereceği ve Galatasaray’ın ilk 11’inin nasıl şekilleneceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverlerin merakla beklediği Sporting Lisbon Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray’ın Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve oynanacağı stat araştırılıyor. Peki, Sporting Lisbon Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lisbon ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Galatasaray, zorlu Portekiz deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa arenasında önemli bir sonuç elde etmeyi hedefleyecek. Sporting Lisbon ise kendi sahasında taraftarının desteğiyle mücadeleden avantajlı ayrılmak isteyecek.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Sporting Lisbon Galatasaray maçının yayın kanalları da belli oldu. Karşılaşma TRT 1 ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye’de mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler karşılaşmayı TRT 1 üzerinden izleyebilecek. CBC Sport da maçı canlı yayınlayacak.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lisbon Galatasaray maçı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle yayın başlangıcı 22.00 olarak açıklandı.

Şampiyonlar Ligi heyecanını ekran başından takip edecek futbolseverler, maç saatinden önce yayın kanalındaki program akışını kontrol edebilir.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Lisbon Galatasaray karşılaşması Portekiz’in Lizbon kentindeki Estádio José Alvalade Stadı’nda oynanacak. Sporting Lisbon’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan statta iki takım Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

TRT 1 SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Sporting Lisbon Galatasaray maçını TRT 1’den takip etmek isteyen izleyiciler, farklı platformlardan yayına ulaşabilecek. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21 ve Filbox 20. kanaldan izlenebiliyor.

TRT 1’in internet üzerinden canlı yayın seçeneği de bulunuyor.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya hangi kadroyla çıkacağı da futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Teknik direktörlerin maç öncesindeki tercihleri ve son kontrollerin ardından Sporting Lisbon Galatasaray maçının ilk 11'lerinin netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray cephesinde teknik heyetin karşılaşmanın önemine göre kadro tercihini şekillendirmesi beklenirken, resmi ilk 11'ler maç saatine kısa süre kala belli olacak.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON GELİŞMELER

Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde gözler hem Sporting Lisbon hem de Galatasaray cephesinden gelecek kadro haberlerine çevrilmiş durumda. Özellikle sakatlık, cezalı oyuncular ve teknik direktörlerin tercihleri maçın gidişatını etkileyebilecek önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Sporting Lisbon Galatasaray maçına ilişkin yayın, saat ve kadro bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.