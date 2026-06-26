Örümcek Adam serisinin yeni halkası Spider-Man: Brand New Day, yayınlanan fragmanların ardından sinemaseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Filmin vizyon tarihinin netleşmesiyle birlikte "Spider-Man: Brand New Day ne zaman çıkacak?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Marvel yapımının çıkış tarihi ve film hakkında öne çıkan bilgiler.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony Pictures ve Marvel Studios tarafından yapılan açıklamaya göre Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026 tarihinde dünya genelinde vizyona girecek. Filmin, Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

FİLMİN KONUSU NE OLACAK?

Filmle ilgili hikâye detayları henüz resmi olarak paylaşılmış değil. Ancak "Spider-Man: No Way Home" filminin sonunda yaşanan olayların ardından Peter Parker'ın kimliğinin herkes tarafından unutulması, yeni filmin tamamen farklı bir başlangıç yapacağını gösteriyor. "Brand New Day" ismi de çizgi romanlarda Peter Parker'ın hayatında yeni bir dönemi temsil eden hikâyeden ilham alıyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrolünde bir kez daha Tom Holland yer alacak. Ayrıca Zendaya ve Jacob Batalon gibi önceki filmlerde rol alan isimlerin geri dönmesi beklenirken, yapım ekibi yeni karakterler için de çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu kadrosuna ilişkin resmi açıklamaların çekim sürecinin ilerleyen dönemlerinde yapılması bekleniyor.

ÇEKİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Marvel Studios ve Sony Pictures'ın planlamasına göre filmin çekimlerinin 2025 yılı içinde başlaması hedefleniyor. Yapım sürecinin tamamlanmasının ardından film, planlanan takvime uygun olarak 31 Temmuz 2026'da izleyiciyle buluşacak.

MARVEL HAYRANLARI BÜYÜK HEYECAN YAŞIYOR

"Spider-Man: Brand New Day", hem Tom Holland'ın Örümcek Adam serisindeki yeni macerasını başlatacak olması hem de Marvel Sinematik Evreni'nin geleceğine yön verecek yapımlardan biri olarak gösterilmesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. Vizyon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte fragman, oyuncu kadrosu ve hikâyeye ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki aylarda paylaşılması bekleniyor.