Sözcü TV nerede? Sözcü TV binası nerede, hangi ilçe ve mahallede? (Sözcü TV adresi)Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözcü TV'ye yönelik polis operasyonu ve kanala TMSF tarafından kayyum atanmasının ardından televizyon binasının adresi merak konusu oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı bildirilen operasyonun ardından vatandaşlar, Sözcü TV'nin nerede bulunduğunu, hangi ilçe ve mahallede yer aldığını araştırmaya başladı. Peki, Sözcü TV nerede? Sözcü TV binası nerede, hangi ilçe, mahallede, açık adresi ne? Detaylar haberimizde.
Sözcü Tv, sabah saatlerinde kanal binasına düzenlenen polis operasyonuyla gündeme geldi. Televizyon binasında arama yapılırken Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı ve kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı bildirildi. Gelişmelerin ardından Sözcü Tv'nin merkez binasının nerede olduğu, hangi ilçede ve mahallede bulunduğu merak konusu oldu. Peki, Sözcü TV nerede? Sözcü TV binası nerede, hangi ilçe ve mahallede? (Sözcü TV adresi)
SÖZCÜ TV NEREDE?
Sözcü TV, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Maslak Mahallesi'nde bulunmaktadır. Kanalın binası, Maslak Meydan Sokak üzerinde bulunan VekoGiz Plaza'da yer alıyor.
SÖZCÜ TV BİNASI HANGİ İLÇE VE MAHALLEDE?
Sözcü TV binası, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'ndedir. Televizyonun bulunduğu plaza, Maslak Meydan Sokak üzerinde yer alıyor.
SÖZCÜ TV ADRESİ NEDİR?
Sözcü TV'nin paylaşılan açık adres bilgisi şöyle:
İl: İstanbul
İlçe: Sarıyer
Mahalle: Maslak Mahallesi
Cadde/Sokak: Maslak Meydan Sokak
Bina: VekoGiz Plaza
No: 3/81
Kat: 16
Açık adres: Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak, VekoGiz Plaza, No: 3/81, Kat: 16, Sarıyer / İstanbul.