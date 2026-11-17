Sözcü Tv, sabah saatlerinde kanal binasına düzenlenen polis operasyonuyla gündeme geldi. Televizyon binasında arama yapılırken Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı ve kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı bildirildi. Gelişmelerin ardından Sözcü Tv'nin merkez binasının nerede olduğu, hangi ilçede ve mahallede bulunduğu merak konusu oldu. Peki, Sözcü TV nerede? Sözcü TV binası nerede, hangi ilçe ve mahallede? (Sözcü TV adresi)

SÖZCÜ TV NEREDE?

Sözcü TV, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Maslak Mahallesi'nde bulunmaktadır. Kanalın binası, Maslak Meydan Sokak üzerinde bulunan VekoGiz Plaza'da yer alıyor.

SÖZCÜ TV BİNASI HANGİ İLÇE VE MAHALLEDE?

Sözcü TV binası, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'ndedir. Televizyonun bulunduğu plaza, Maslak Meydan Sokak üzerinde yer alıyor.

SÖZCÜ TV ADRESİ NEDİR?

Sözcü TV'nin paylaşılan açık adres bilgisi şöyle:

İl: İstanbul

İlçe: Sarıyer

Mahalle: Maslak Mahallesi

Cadde/Sokak: Maslak Meydan Sokak

Bina: VekoGiz Plaza

No: 3/81

Kat: 16

Açık adres: Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak, VekoGiz Plaza, No: 3/81, Kat: 16, Sarıyer / İstanbul.