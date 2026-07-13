Haberler

Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sosyetik Gelin filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sosyetik Gelin konusu, özeti ve Sosyetik Gelin oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sosyetik Gelin filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sosyetik Gelin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sosyetik Gelin filmini izleyecek olanların merak ettiği Sosyetik Gelin konusu nedir, Sosyetik Gelin oyuncuları kimler ve Sosyetik Gelin özeti gibi konuları inceliyoruz.

SOSYETİK GELİN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sosyetik Gelin filmi 2018 yılında çekildi ve aynı yıl izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ayhan Özdemir'in üstlendiği yapım, romantik komedi sevenlerin ilgisini çeken yerli filmler arasında yer alıyor.

SOSYETİK GELİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde, özellikle kırsal yaşamı yansıtan doğal köy ve kasaba ortamlarında gerçekleştirildi. Hikâyenin büyük bölümü Ege'nin sıcak atmosferinde geçerken, filmde bölgenin doğal güzellikleri ve samimi yaşam kültürü ön plana çıkarılıyor.

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, zengin ve şımarık bir hayat süren Selin'in, istemediği bir evlilikten kaçmasıyla başlayan eğlenceli olayları konu alıyor. Babasının iş hayatında yaşadığı büyük kaybın ardından rakibi tarafından oğluyla evlenmeye zorlanan Selin, düğün günü gelinliğiyle kaçmayı başarır.

İzini kaybettirmek isteyen genç kadın, otobüs yolculuğu sırasında tanıştığı Asiye ile kimlik değiştirir. Ancak bu karar, onu hiç tanımadığı bir ailenin içine sürükler. Selin, kendisini bir anda müstakbel kayınvalidesi, kayınpederi, görümcesi ve evlenmek zorunda kaldığı düşünülen Demir ile aynı evde bulur. Kimliğini gizlemeye çalışırken yaşadığı komik olaylar ve beklenmedik gelişmeler, filmin eğlenceli hikâyesini oluşturur.

SOSYETİK GELİN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Gizem Karaca

• Barış Murat Yağcı

Filmde ayrıca hikâyeye renk katan birçok yardımcı oyuncu da rol alıyor.

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN TÜRÜ VE YÖNETMENİ

Sosyetik Gelin, romantik komedi türünde bir yapımdır. Filmin yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir otururken, hikâye aşk, aile ilişkileri ve kimlik karmaşasını mizahi bir dille izleyiciye aktarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek açıklama: Yeniden başlıyoruz
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu

Zam yağmuru durmuyor! Tarih belli oldu, elinizi çabuk tutun
Özel, 'Yeni partinin adına karar verdik' dedi, gerçek bambaşka çıktı

"Yeni partinin adına karar verdik" dedi, gerçek bambaşka çıktı
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış

Yazıcıoğlu dosyasında suikast timi izi: Cihazı çalanlar tanıdık çıktı
İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı

Denizde nefes kesen anlar! Askeri öğrenciler görür görmez suya atladı
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı

21 yaşındaki kadını kaçırıp cinsel saldırıda bulundular