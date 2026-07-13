Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sosyetik Gelin filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sosyetik Gelin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sosyetik Gelin filmini izleyecek olanların merak ettiği Sosyetik Gelin konusu nedir, Sosyetik Gelin oyuncuları kimler ve Sosyetik Gelin özeti gibi konuları inceliyoruz.

SOSYETİK GELİN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sosyetik Gelin filmi 2018 yılında çekildi ve aynı yıl izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ayhan Özdemir'in üstlendiği yapım, romantik komedi sevenlerin ilgisini çeken yerli filmler arasında yer alıyor.

SOSYETİK GELİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'nde, özellikle kırsal yaşamı yansıtan doğal köy ve kasaba ortamlarında gerçekleştirildi. Hikâyenin büyük bölümü Ege'nin sıcak atmosferinde geçerken, filmde bölgenin doğal güzellikleri ve samimi yaşam kültürü ön plana çıkarılıyor.

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, zengin ve şımarık bir hayat süren Selin'in, istemediği bir evlilikten kaçmasıyla başlayan eğlenceli olayları konu alıyor. Babasının iş hayatında yaşadığı büyük kaybın ardından rakibi tarafından oğluyla evlenmeye zorlanan Selin, düğün günü gelinliğiyle kaçmayı başarır.

İzini kaybettirmek isteyen genç kadın, otobüs yolculuğu sırasında tanıştığı Asiye ile kimlik değiştirir. Ancak bu karar, onu hiç tanımadığı bir ailenin içine sürükler. Selin, kendisini bir anda müstakbel kayınvalidesi, kayınpederi, görümcesi ve evlenmek zorunda kaldığı düşünülen Demir ile aynı evde bulur. Kimliğini gizlemeye çalışırken yaşadığı komik olaylar ve beklenmedik gelişmeler, filmin eğlenceli hikâyesini oluşturur.

SOSYETİK GELİN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Gizem Karaca

• Barış Murat Yağcı

Filmde ayrıca hikâyeye renk katan birçok yardımcı oyuncu da rol alıyor.

SOSYETİK GELİN FİLMİNİN TÜRÜ VE YÖNETMENİ

Sosyetik Gelin, romantik komedi türünde bir yapımdır. Filmin yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir otururken, hikâye aşk, aile ilişkileri ve kimlik karmaşasını mizahi bir dille izleyiciye aktarıyor.