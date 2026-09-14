Soner Olgun kimdir, kaç yaşında, nereli? Soner Olgun hasta mı, hastalığı nedir?

Soner Olgun’un sağlık durumu, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Daha önce pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığı ve hastanede tedavi gördükten sonra evine götürüldüğü belirtildi. Peki, Soner Olgun kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SONER OLGUN HASTA MI, HASTALIĞI NEDİR?

Soner Olgun’un sağlık durumu, 14 Eylül 2026 tarihli açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Sanatçıya yaklaşık 2025 yılının ilkbaharında pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenilmişti. Olgun’un bu süreçte ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördüğü, Aralık 2025’te ise tedavilerinin tamamlandığını ve doktorların takibinde olduğunu açıkladığı belirtilmişti.

Ancak 14 Eylül 2026 tarihinde sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığı yönünde bilgiler gündeme geldi. Olgun’un 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 1 Eylül’de yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, Olgun’un bilincinin açık olduğunu ve kızını gördüğünde “Beni buradan çıkarın” dediğini ifade etti. Koldaş, doktorların değerlendirmesi ve ailenin kararıyla Olgun’un daha sonra evine götürüldüğünü belirtti. Sanatçının evinde 24 saat hemşire gözetiminde tutulduğu ve durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

2025 yılındaki açıklamalarında ise Olgun, ameliyatının gerçekleştirildiğini, kemoterapi ve radyoterapi seanslarını tamamladığını ve takip sürecine geçtiğini belirtmişti. Sanatçı, o dönemde doktorların önerdiği tüm tedavileri aldığını ifade etmişti.

SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Türk müzisyendir. İlkokul eğitimini Fethiye’de tamamlayan Olgun, ardından Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı.

Müzik çalışmalarına genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği’nin modern yorumlarıyla tanındı. Sahne performanslarıyla öne çıkan sanatçı, kariyeri boyunca albüm ve müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları ve sahne performanslarıyla da müzik dünyasında yer aldı.

Olgun’un müzik kariyerindeki ilk albümü “Letafet” oldu. Sanatçı, 1992 yılında yayımlanan bu albümün ardından sahne çalışmalarına ağırlık verdi. Daha sonraki yıllarda “Her Şey Değişmeli”, “İyi Bayramlar”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi albümleri dinleyicilerle buluştu.

Soner Olgun aynı zamanda “Letafet” isimli oyunu yazdı ve oyunun müziklerini hazırladı. Televizyon alanında ise kendi adını taşıyan “Soner Olgun ile İyi Bayramlar” programını hazırlayıp sundu. Program Cine5 ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Sanatçı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve Kuzey Kıbrıs’ta konserler verdi. 1997-2014 yılları arasında İstanbul’da aynı mekânda her cuma ve cumartesi sahne çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu dönem 17 yıllık bir sahne çalışması olarak aktarıldı.

2014 yılından itibaren Türkiye’nin farklı şehirlerindeki konser çalışmalarını sürdüren Olgun, Kuzey Kıbrıs’ta da sahne performansları gerçekleştirdi. 2015 yılında ise ilk maxi single çalışması olan **“Yakarım Yağmurları”**nı yayımladı.

Soner Olgun’un bugüne kadar yayımlanmış, söz veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

SONER OLGUN'UN ALBÜMLERİ

Soner Olgun’un verdiğiniz bilgilerde yer alan albüm ve müzik çalışmaları şu şekilde:

1992 - Letafet

1994 - Her Şey Değişmeli

1999 - İyi Bayramlar

2004 - İyi Bayramlar Türkiye

2012 - Sevda Diye Bir Kuş

2015 - Yakarım Yağmurları EP

Sanatçının ilk albümü “Letafet” 1992 yılında yayımlandı. Bunu 1994’te “Her Şey Değişmeli”, 1999’da “İyi Bayramlar”, 2004’te “İyi Bayramlar Türkiye” ve 2012’de “Sevda Diye Bir Kuş” izledi. 2015 yılında ise “Yakarım Yağmurları” isimli maxi single çalışması dinleyicilerle buluştu.

SONER OLGUN KAÇ YAŞINDA?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959 doğumludur. 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 67 yaşındadır.

SONER OLGUN NERELİ?

Soner Olgun, Muğla’nın Fethiye ilçesindendir. 18 Haziran 1959 tarihinde Fethiye’de dünyaya gelen sanatçı, ilk eğitimini de doğduğu ilçede tamamladı.