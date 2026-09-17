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Türk sineması ve Türk pop müziğinin tanınan isimleri Kadir İnanır ve Soner Arıca arasındaki akrabalık bağı, iki ismin aynı aileden gelmesi nedeniyle merak ediliyor. Peki, Soner Arıca Kadir İnanır'ın neyi oluyor, yeğeni mi? Detaylar haberimizde.

SONER ARICA KADİR İNANIR'IN NEYİ OLUYOR?

Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğenidir. İki isim arasındaki akrabalık bağı, Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca üzerinden kuruluyor. Altun Arıca'nın Soner Arıca'nın annesi olduğu ve Kadir İnanır'ın da Altun Arıca'nın kardeşi olduğu kaynaklarda yer alıyor. Bu nedenle Kadir İnanır, Soner Arıca'nın dayısı konumunda bulunuyor.

Arıca ve İnanır aileleri arasındaki bu bağ, sinema ve müzik dünyasında tanınan iki ismi aynı aile içerisinde buluşturuyor. Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca'nın 2026 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yayımlanan haberlerde de Altun Arıca'nın Kadir İnanır'ın ablası ve Soner Arıca'nın annesi olduğu açıkça aktarıldı.