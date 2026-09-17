Haberler

Soner Arıca Kadir İnanır'ın neyi oluyor, yeğeni mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soner Arıca Kadir İnanır'ın neyi oluyor, yeğeni mi?
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadir İnanır ve Soner Arıca arasındaki aile bağı, iki ismin hayranları tarafından yıllardır merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Arıca ve İnanır aileleri arasındaki yakınlık, "Soner Arıca Kadir İnanır'ın neyi oluyor, yeğeni mi?" sorusunun araştırılmasına neden oluyor.

Türk sineması ve Türk pop müziğinin tanınan isimleri Kadir İnanır ve Soner Arıca arasındaki akrabalık bağı, iki ismin aynı aileden gelmesi nedeniyle merak ediliyor. Peki, Soner Arıca Kadir İnanır'ın neyi oluyor, yeğeni mi? Detaylar haberimizde.

SONER ARICA KADİR İNANIR'IN NEYİ OLUYOR?

Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğenidir. İki isim arasındaki akrabalık bağı, Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca üzerinden kuruluyor. Altun Arıca'nın Soner Arıca'nın annesi olduğu ve Kadir İnanır'ın da Altun Arıca'nın kardeşi olduğu kaynaklarda yer alıyor. Bu nedenle Kadir İnanır, Soner Arıca'nın dayısı konumunda bulunuyor.

Arıca ve İnanır aileleri arasındaki bu bağ, sinema ve müzik dünyasında tanınan iki ismi aynı aile içerisinde buluşturuyor. Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca'nın 2026 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yayımlanan haberlerde de Altun Arıca'nın Kadir İnanır'ın ablası ve Soner Arıca'nın annesi olduğu açıkça aktarıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerin havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Havai fişek eğlencesi faciayla bitti! 19 ev yandı, 1 kişi öldü
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı

Devlet bankası, 2 dev şirketi satın almak için masaya oturdu
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı

Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Cesetleri hiç bulunamadı! Isparta'da 9 yıl önce kaybolan 2 kişinin dosyasında 'Besici Ali'ye 2 kez müebbet

Cesetleri hiç bulunamadı! O detay 9 yıllık davayı tersine çevirdi
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! O pist yarın hizmete giriyor