Özcan Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Son Yemek filmi, romantik dram türündeki hikâyesiyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yetenekli piyanist Sebahat ile Bekir'in yıllara yayılan aşkını konu alan yapımın oyuncu kadrosu ve dijital yayın platformu merak ediliyor. Peki, Son Yemek filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Son Yemek filmi hangi platformda, nereden izlenir? İşte detaylar.

SON YEMEK FİLMİ HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 yapımı Son Yemek, 19 Kasım 2026 tarihinde Amazon Prime Video'da yayınlandı. Film, Türkiye'de Prime Video aboneliği üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, platformun internet sitesi veya mobil uygulamasından filmin sayfasına ulaşabiliyor.

SON YEMEK FİLMİ NETFLIX'TE VAR MI?

Son Yemek filminin Türkiye'deki yayın adresi Amazon Prime Video olarak listeleniyor. Yapımın Netflix'te yayınlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SON YEMEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz'in üstlendiği Son Yemek, piyanist Sebahat ile Bekir'in yaklaşık 25 yıla yayılan aşk hikâyesini anlatıyor.

Genç ve yetenekli bir piyanist olan Sebahat'in yolu, gizemli bir adam olan Bekir ile kesişiyor. İkili arasında başlayan tutkulu ilişki, Bekir'in beklenmedik şekilde ortadan kaybolmasıyla yarım kalıyor. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra yeniden karşılaşan ikili, değişen yaşamlarına ve geçmişte kalan duygularına rağmen aralarındaki bağın sürdüğünü fark ediyor. Film, aşk, ayrılık, özlem, sadakat ve fedakârlık temalarını işliyor.

SON YEMEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Son Yemek filminin oyuncu kadrosunda Türk sinema ve televizyon dünyasından tanınan isimler bulunuyor. Filmin başrollerini Özcan Deniz ve Öykü Karayel paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

- Özcan Deniz

- Öykü Karayel

- Nejat İşler

- Tilbe Saran

- Ceyda Düvenci

- Gonca Vuslateri

- Helin Kandemir

- Özgür Emre Yıldırım

- Esra Ruşan

- Alperen Aldanmaz

- Canbey Zafer

- Esra Öğreten Hızlan

- Ahmet Özdemir

- Çağrı Özüdoğru

- Defne Özdinç

- Yılmaz Boztepe

- Nimet Öztaş

SON YEMEK FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Son Yemek filminin yönetmenliğini Özcan Deniz üstleniyor. Filmin senaryosu da Deniz'in imzasını taşıyor. Yapımın yapımcıları arasında Işıl Baştuğ, Tolga Aykut, Emre Oskay ve Duygu Kırna bulunuyor.

SON YEMEK FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Son Yemek filminin süresi yaklaşık 2 saat 3 dakika olarak belirtiliyor. Yapım, romantik ve dram türlerinde sınıflandırılıyor.