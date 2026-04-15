SON DEPREMLER! 15 Nisan deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye genelinde 15 Nisan sabah saatlerinde hissedilen beklenmedik sarsıntılar, birçok ilde kısa süreli endişe ve merakın artmasına yol açtı. Vatandaşlar yaşanan hareketliliğin kaynağını araştırırken, “Deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada hızla gündemin zirvesine yerleşti. Art arda paylaşılan iddialar ve görüntüler belirsizliği artırırken, gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, 15 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızlı şekilde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan “Son Depremler” listeleri, vatandaşlar ve uzmanlar tarafından güvenilir kaynak olarak yakından takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 15 Nisan 2026 tarihli deprem kayıtlarını düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Yayınlanan listelerde sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylar yer alıyor.

7/24 esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler sürekli yenilenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış içeriklerin paniğe yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu nedenle yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.

15 NİSAN 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

İstanbul başta olmak üzere bazı bölgelerde 15 Nisan sabah saatlerinde kısa süreli sarsıntı hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında yeniden “Deprem mi oldu?” sorusunu öne çıkardı.

Sarsıntıyı hisseden kişiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları araştırmaya başladı. Yetkililer ise resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin doğrulanmadan yayılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.