SON DEPREMLER! 13 Nisan deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye’nin dört bir yanında sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntılar, kısa sürede geniş çaplı bir merak ve tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar yaşanan hareketliliğin nedenini anlamaya çalışırken, “Deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Peş peşe yapılan paylaşımlar kafa karışıklığını artırırken, gözler resmi kurumlardan gelecek net açıklamalara çevrildi. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgiler beklenirken, son gelişmeler yakından izleniyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 13 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızla tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın güncel “Son Depremler” listeleri, vatandaşlar ve uzmanlar tarafından güvenilir kaynak olarak takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD’ın 13 Nisan 2026 tarihli deprem kayıtlarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylar yer alıyor.

7/24 süren izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilerin paniğe neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Vatandaşların yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

13 NİSAN 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

İstanbul başta olmak üzere bazı bölgelerde 13 Nisan sabah saatlerinde kısa süreli sarsıntılar hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında yeniden “Deprem mi oldu?” sorusunu öne çıkardı.

Sarsıntıyı hisseden kişiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylara ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin teyit edilmeden yayılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.