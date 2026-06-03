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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, büyüklüğü nedir?

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, ne zaman oldu, büyüklüğü nedir?
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar “Son dakika Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?”, “Ne zaman oldu?” ve “Büyüklüğü nedir?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre yaşanan sarsıntının ardından bölgede kısa süreli tedirginlik oluştu.

Kahramanmaraş’ta hissedilen deprem, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar son dakika gelişmeleri yakından takip ederken, depremin ne zaman gerçekleştiği ve büyüklüğüne ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı veriler sonrası gözler bölgeden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. İşte Kahramanmaraş depremine dair merak edilenler...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sarsıntı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Deprem, 13.12’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Sarsıntı gün içinde vatandaşlar tarafından hissedildi ve kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin yaklaşık 12.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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