SON DAKİKA: Altı Üstü İstanbul final mi yapıyor, ne açıklama yapıldı? Altı Üstü İstanbul ne zaman final yapacak?

ATV’nin sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul’un son haftalarda yeni bölümüyle ekrana gelmemesi final iddialarını gündeme taşıdı. İzleyiciler bir yandan “ Altı Üstü İstanbul final mi yapıyor?” sorusuna yanıt ararken, diğer yandan dizinin ne zaman final yapacağını merak ediyor. ATV’nin resmi internet sitesinde 16. bölüm için 12 Ekim 2026 Pazartesi tarihi ve tanıtımının yer alması, dizinin yayın geleceğine ilişkin merakı artırdı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul'un son haftalarda yeni bölümüyle ekrana gelmemesi, dizinin izleyicilerinde final iddiasını gündeme getirdi. “Altı Üstü İstanbul final mi yapıyor?”, “ Dizi neden yayınlanmıyor?” ve “Yeni bölüm ne zaman?” soruları araştırılırken, dizinin akıbeti merak konusu oldu. ATV'nin resmi yayın bilgilerinde ise 16. bölüm için yeni tarih yer alıyor.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Altı Üstü İstanbul'un final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının ardından ortaya çıkan final iddiaları izleyicilerin gündemine gelirken, ATV'nin resmi sitesinde 16. bölüm tanıtımının yayınlanması dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Altı Üstü İstanbul'un final yapacağına ilişkin şu an için resmi bir tarih açıklanmadı. ATV'nin resmi sitesinde 16. bölümün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanacağı görülüyor. Bu nedenle dizinin final yaptığı yönündeki iddialar mevcut resmi yayın bilgileriyle doğrulanmıyor.