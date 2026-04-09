Haberler

Skriniar tekrar mı sakatlandı, sakatlığı nüksetti mi, Skriniar Kayserispor maçında yok mu, Skriniar neden antrenmana çıkmadı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de, savunmanın bel kemiği Milan Skriniar’dan gelen son dakika haberi moralleri bozdu. Bugün yapılan antrenmanda yer almaması üzerine taraftarlar, "Skriniar tekrar mı sakatlandı?" ve "Skriniar neden antrenmana çıkmadı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Fenerbahçe'nin zorlu Kayserispor deplasmanı öncesinde gerçekleştirdiği son taktik idmanında, tecrübeli stoper Milan Skriniar'ın eksikliği dikkat çekti. Savunma kurgusunu Skriniar üzerine kuran teknik heyet, oyuncunun sakatlığının nüksetmesi ihtimali üzerine B planını devreye soktu. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Skriniar sakatlığı nüksetti mi?" başlığına dair detaylar sızmaya başlarken, oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirildiği mi yoksa uzun süreli bir sakatlık mı yaşadığı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE’DE SKRINIAR ALARMI: DEV MAÇ ÖNCESİ ANTRENMANDA NEDEN YOKTU?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında kritik Kayserispor deplasmanına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe’de şok bir gelişme yaşandı. Zirve yarışında hata payı bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerde, savunmanın sigortası Milan Skriniar'ın son antrenman görüntülerinde yer almaması camiada endişe yarattı.  

 

MİLLİ TAKIMDA DA RİSKE EDİLMEMİŞTİ

Skriniar’ın sağlık durumuyla ilgili belirsizlik aslında 26 Mart’taki Kosova maçına kadar uzanıyor. Slovakya Milli Takımı’na çağrılmasına rağmen yüzde 100 hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmayan 31 yaşındaki futbolcunun, kulüp doktorları tarafından yakın takibe alındığı belirtildi. Sakatlığının ciddileşme riski bulunduğu için Kayserispor maçında dinlendirilip dinlendirilmeyeceği ise çekilecek kontrollerin ardından netlik kazanacak.

SAVUNMANIN KİLİT İSMİ: YOKLUĞU BÜYÜK KAYIP

Fenerbahçe formasıyla derbi mücadelesinde %92 pas isabeti yakalayan ve kalesinde 4 büyük tehlikeyi engelleyen Skriniar, oyun kurma becerisiyle takımın kilit isimlerinden biri konumunda. Eğer sakatlığı nedeniyle yeniden sahalardan uzak kalırsa, sarı-lacivertlilerin savunma kurgusunda büyük bir boşluk oluşacak. Taraftarlar sosyal medyada Skriniar’ın durumuyla ilgili kulüpten gelecek resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

