Skriniar Ç. Rizespor maçında yok mu, Skriniar kadroda yok mu?

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Sarı-lacivertlilerin savunmadaki en önemli isimlerinden Milan Skriniar, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde gündemin odağında yer alıyor. Kadro listesinin açıklanmasıyla birlikte “Skriniar neden yok, sakat mı, cezalı mı?” soruları arama motorlarında öne çıktı. Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperinin Rizespor karşısında oynayıp oynamayacağı ve kadroda yer almama nedeni haberimizde…

KARTAL’DAN SKRINIAR İÇİN KORUMA KARARI

Milli aranın ardından ligde Çaykur Rizespor’a konuk olacak sarı-lacivertlilerde, savunmanın lider isimlerinden Milan Skriniar’ın dinlendirilmesi gündemde. Sezon başından bu yana neredeyse hiç dinlenme fırsatı bulamayan 31 yaşındaki defans oyuncusunun, teknik heyetin kararıyla Rize deplasmanına yedek olarak başlaması bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA 1.150 DAKİKA

Fenerbahçe’nin bu sezonki en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan Skriniar, tüm kulvarlarda çıktığı 13 resmi karşılaşmada toplam 1.150 dakika sahada kaldı. Tecrübeli stoper, milli ara öncesinde oynanan Eyüpspor mücadelesinde 70 dakika forma giyerken bunun dışındaki tüm maçlarda 90 dakikanın tamamında görev yaptı.

MİLLİ TAKIMDA DA NEFES ALAMADI

Kulübündeki yoğun temponun ardından Slovakya Milli Takımı’nda da kesintisiz forma giyen Skriniar, ülkesinin son 4 karşılaşmasının tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. Oyuncusunun fiziksel olarak yorgun düştüğünü değerlendiren İsmail Kartal, olası bir sakatlığın önüne geçmek adına Slovak savunmacıyı Rize maçında korumayı tercih etti.

SAVUNMADA GÖSTERDİĞİ PERFORMANSA GOL VE ASİST DE EKLEDİ

Savunmadaki güven veren oyunuyla öne çıkan Skriniar, hücumda da takımına katkı sağlamayı başardı. Deneyimli stoper, bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.