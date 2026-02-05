Skriniar'a kaç maç ceza verildi, neden ceza aldı? Skriniar Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Skriniar cezası belli oldu mu, yıldız savunmacı Trabzonspor maçında sahada olacak mı? Son maçta yaşananlar sonrası PFDK süreci yakından takip edilirken, verilecek cezanın süresi ve Trabzonspor karşılaşmasına etkisi futbolseverler tarafından araştırılıyor.

SKRİNİAR'A KAÇ MAÇ CEZA VERİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbol kamuoyunun merakla beklediği kararlarını duyurdu. Açıklanan cezalar sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde önemli gelişmeler yaşandı.

PFDK, Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar ile Beşiktaşlı Kristjan Asllani'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Kararın ardından her iki oyuncu da önümüzdeki resmi karşılaşmalarda takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE'DE SKRINIAR KRİTİK MAÇLARDA YOK

Tecrübeli savunmacı Milan Skriniar, aldığı ceza nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanacak karşılaşmada ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Bu durum, Fenerbahçe'nin savunma planlamasında önemli değişiklikleri gündeme getirdi.

TEKNİK HEYETLERİN GÖZÜ YENİ PLANLAMADA

Verilen cezalar sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik ekipleri, eksik oyuncuların yerini doldurmak için alternatif kadro senaryoları üzerinde çalışmaya başladı. Alınacak sonuçlar, lig ve kupa yarışında dengeleri etkileyebilir.