Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden Şıvga Gerez, kanserle verdiği uzun mücadeleyi ne yazık ki kaybederek aramızdan ayrıldı. Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalıların Ablası karakteriyle hafızalara kazınan Gerez, kısa süreli sahnelerine rağmen izleyicide derin bir etki bıraktı. Peki, Şıvga Gerez kimdir, kaç yaşındaydı? Şıvga Gerez neden öldü? Detaylar...

ŞIVGA GEREZ KİMDİR?

Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, güçlü yan karakterleriyle de hafızalarda yer etti. Bu karakterlerden biri de Cerrahpaşalıların Ablası'nı canlandıran Şıvga Gerez'dir. Kısa süreli sahnelerine rağmen izleyiciye derin bir iz bırakan Gerez, dizideki otoriter duruşu ve sert tavırlarıyla öne çıkmıştı. Polat Alemdar ve Süleyman Çakır ile olan sahneleri, izleyici tarafından hâlâ hatırlanıyor.

Şıvga Gerez'in özel hayatı hakkında net bilgiler sınırlıdır; doğum yeri ve yaşı kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak sanat dünyasında sahne ve ekran enerjisiyle tanınan Gerez, hem dansözlük geçmişi hem de oyunculuk kariyeri ile adından söz ettirmiştir.

ŞIVGA GEREZ NEDEN ÖLDÜ?

Şıvga Gerez'in vefat nedeni, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığıdır. Sosyal medya üzerinden hastalığını paylaşan oyuncu, tedavi sürecine başladığını ve dualarını beklediğini duyurmuştu. Uzun süren tedavi süreci ne yazık ki olumlu sonuçlanmadı ve Gerez hayatını kaybetti.

ŞIVGA GEREZ KAÇ YAŞINDA?

Şıvga Gerez'in doğum tarihi ve yaşıyla ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ŞIVGA GEREZ NERELİ?

Gerez'in doğum yeri kamuoyuna açıklanmamıştır. Özel hayatını gizli tutan sanatçı, özellikle profesyonel yaşamında kendini ön plana çıkaran bir performans sergileyerek tanındı. Türkiye televizyon izleyicisi onu Kurtlar Vadisi'ndeki güçlü karakteri ile hatırlamaktadır.

ŞIVGA GEREZ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Şıvga Gerez'in oyunculuk kariyeri, sahne sanatçılığıyla başladı ve ekran deneyimiyle birleşti. Profesyonel anlamda ilk olarak 2001 yapımı "Dansöz" filmiyle kameralar karşısına geçti. Ancak asıl çıkışı, 2003 yılında başlayan ve Türkiye televizyon tarihinin kült dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi oldu.

Dizideki Cerrahpaşalıların Ablası karakteri, Gerez'in güçlü, karizmatik ve otoriter bir kadın figürü olarak tanınmasını sağladı. Bu rol, onun sahne kökenli olmasına rağmen oyunculukta da ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.

Şıvga Gerez, daha sonraki yıllarda sınırlı sayıda projede yer almayı tercih etti. Öne çıkan diğer çalışmaları ise şunlardır:

Dansöz (2001)

Kurtlar Vadisi (2003)

En Mutlu Olduğum Yer (2010)

Gerez, seçici projelerde yer alarak kısa ama etkili bir oyunculuk portföyü bırakmıştır.