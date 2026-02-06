Haberler

Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta hissedilen depremi merkezi neresi?

Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta hissedilen depremi merkezi neresi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta deprem mi oldu? Son dakika gelişmelerine göre Sivas'ta hissedilen depremin merkezi merak ediliyor. Vatandaşlar, kısa süreli sarsıntıyı fark ederken uzmanlar depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında açıklama yapıyor.

Sivas'ta hissedilen deprem paniğe yol açtı. Sivas'ta deprem mi oldu sorusu gündeme gelirken, sarsıntının merkezi ve şiddeti ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yetkililer, depremin etkilerini değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN'DA DEPREM PANİĞİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde deprem gerçeği bu kez Erzincan'da kendini gösterdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde bugün saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta hissedilen depremi merkezi neresi?

DEPREMİN MERKEZİ VE DERİNLİĞİ

Yerin yaklaşık 4,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, sadece Erzincan'da değil; Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Kemah'ta yaşanan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıda çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun Erzincan" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta hissedilen depremi merkezi neresi?

DEPREM HATIRLATMASI

Bugünkü sarsıntı, geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük depremlerin etkilerini unutmamak ve hazırlıklı olmak açısından bir kez daha hatırlatma niteliği taşıyor. Yetkililer, vatandaşları deprem anında doğru davranış ve önlemleri almaya devam etmeleri konusunda uyardı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler

Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın