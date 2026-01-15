Sivas okullar tatil mi, 15 Ocak Perşembe Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 15 Ocak Perşembe günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas'ta Dondurucu Soğuk ve Kar Alarmı: Sisle Başlayan Gün Karla Bitiyor

Sivas'ta Perşembe günü etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun nem, günün ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakıyor. Saatlik tahminlere göre gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki 5 gün boyunca ise kent genelinde kar yağışlı hava hâkim olacak.

Saatlik Hava Durumu (Perşembe)

Gece yarısından itibaren Sivas'ta sisli hava etkisini gösteriyor.

00.00 – 06.00: Sisli, sıcaklık -14 dereceye kadar düşüyor. Nem %90 seviyelerinde.

06.00 – 12.00: Puslu hava devam ediyor, sıcaklık -11'den -6 dereceye yükseliyor.

12.00 – 18.00: Puslu hava sürerken rüzgâr hızında artış görülüyor, hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar düşüyor.

18.00 – 24.00: Kar yağışı başlıyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -3 derece, hissedilen sıcaklık ise -7 derece civarında olacak.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sivas 5 Günlük Hava Tahmini

Meteoroloji verilerine göre Sivas'ta önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı aralıklarla devam edecek:

15 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, -14 / -2°C

16 Ocak Cuma: Kar yağışlı, -4 / 2°C

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı, -9 / -5°C

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı, -16 / -6°C

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı, -11 / -4°C

Gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça altına ineceği belirtilirken, özellikle Pazar günü -16 derece ile haftanın en soğuk günü olması bekleniyor.

Uyarı

Uzmanlar; buzlanma, don olayı ve yer yer etkili olacak kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıdan kar düşmesi ve don tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.