Şırnak'ta okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Şırnak'ta okul yok mu? (KAR TATİLİ – ŞIRNAK VALİLİĞİ)

Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından yapılan açıklama ile 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmişti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kent merkezi ve bazı ilçelerde resmi ve özel eğitim kurumları için tatil kararı alındı. Peki, Şırnak'ta okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Şırnak'ta okul yok mu? Şırnak'ta yarın okullar tatil mi? İşte detaylı bilgiler…

ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak Valiliği'nin duyurusuna göre, kent merkezi başta olmak üzere Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Bu kapsamda;

Resmi ve özel kreşler,

Anaokulları,

Ortaokul ve liseler,

Mesleki eğitim merkezleri,

Yaygın eğitim kurumları,

Özel öğretim kursları,

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

30 Aralık Salı günü tatil kapsamına alınmıştır. Valilik açıklamasında, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle bu kararın alındığı vurgulanmıştır.

30 ARALIK SALI ŞIRNAK'TA OKUL YOK MU?

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bugün öğleden sonra ve yarın ara verildiği belirtildi. Dolayısıyla, 30 Aralık Salı günü Şırnak merkezinde ve belirtilen ilçelerde öğrenciler okula gitmeyecek. Bu karar, hem devlet hem de özel eğitim kurumlarını kapsıyor.

Aynı zamanda, bu süre zarfında malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Böylece hem öğrenciler hem de risk grubundaki çalışanlar için güvenli bir önlem alınmış oldu.

Valilik tarafından açıklanan resmi tatil kararı, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı alınmıştır. Özellikle Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde tüm eğitim kurumları için geçerlidir. Ayrıca İdil ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim de tatil kapsamına dahil edilmiştir.

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verilmiştir."

Bu karar, öğrencilerin güvenliği, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi ve olumsuz hava koşullarının eğitim faaliyetlerini etkilemesini önlemeyi amaçlamaktadır.

GÜÇLÜKONAK, ULUDERE VE BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde de 30 Aralık Salı günü okullar tatil edildi. Bu karar;

Yoğun kar yağışı,

Buzlanma,

Ulaşım güvenliği

gibi faktörler göz önünde bulundurularak alınmıştır. Böylece hem öğrenciler hem de eğitim personeli için risk azaltılmış oldu.

İdil ilçesinde ise köy okulları ve taşımalı eğitim için de aynı şekilde tatil uygulanacaktır. Bu durum, tüm ilçelerde güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla planlanmıştır.