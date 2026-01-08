Şırnak okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Şırnak genelinde yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, gözler Şırnak Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Şırnak okullar tatil mi?" ve "Şırnak'ta bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ŞIRNAK HAVA DURUMU

Şırnak'ta Yağmur Etkisini Artırıyor: Cuma Günü Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Şırnak'ta Perşembe günü az ve parçalı bulutlu hava etkili olurken, Cuma günü itibarıyla yağışlı hava kent genelinde etkisini artıracak. Meteoroloji verilerine göre özellikle Cuma günü kuvvetli yağmur beklenirken, rüzgârın zaman zaman şiddetini artırması öngörülüyor.

Perşembe günü 12.00–21.00 saatleri arasında Şırnak'ta az ve parçalı bulutlu hava hâkim olurken sıcaklık 11 dereceden 9 dereceye kadar düşecek. Gece saatlerinde havanın çok bulutlu olması, sıcaklığın ise 8 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, öğle saatlerinden sonra yağmur başlayacak. 12.00–18.00 saatleri arasında yağışın yer yer kuvvetli olması beklenirken, nem oranının yüzde 95'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın saatte 45 kilometreye kadar çıkmasıyla birlikte olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

5 Günlük Tahmin: Yağışlı Hava Sürecek

Meteorolojik değerlendirmelere göre Şırnak'ta önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. Cuma günü kuvvetli yağmur beklenirken, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde yağmur aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise 2 ile 10 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Yetkililer, ani sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyarıyor.

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.