Şırnak okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Şırnak okul yok mu (KAR TATİLİ – ŞIRNAK VALİLİĞİ)?

Yoğun kış şartlarının hayatı olumsuz etkilemesiyle birlikte gözler Şırnak Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. 30 Aralık Salı günü için "Şırnak'ta okullar tatil mi, eğitim durduruldu mu?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, henüz resmi bir karar olup olmadığı da yakından sorgulanıyor.

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Şırnak Merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmî ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 30 Aralık 2025 Salı günü il genelinde eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günlerde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Valilik duyurusu: