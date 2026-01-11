Haberler

Şırnak okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Şırnak'ta beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Şırnak okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Şırnak'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Şırnak Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

12 Ocak Pazartesi günü Şırnak genelinde yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, gözler Şırnak Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Şırnak okullar tatil mi?" ve "Şırnak'ta bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ŞIRNAK HAVA DURUMU
Şırnak Hava Durumu Raporu: Sarp Dağların Gölgesinde Kar ve Tipi Alarmı

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kesişme noktasında bulunan ve dik yamaçlarıyla bilinen Şırnak, 12 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla Sibirya üzerinden gelen dondurucu bir hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Meteoroloji raporlarına göre, şehirde beş gün boyunca hayatı durma noktasına getirebilecek sert kış koşulları hakim olacak. 12 Ocak Pazartesi günü gökyüzü çok bulutlu başlarken, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun yerini yoğun kar yağışına bırakması bekleniyor. Gündüz 6 derece ölçülen sıcaklık, gece sıfır dereceye kadar gerileyecek ve nem oranının yüzde 68 olması kar yağışının yoğunluğunu artıracaktır.

13 Ocak Salı günü, Şırnak genelinde kar yağışı şiddetini artırarak devam edecek. Özellikle Cudi ve Gabar dağlarının eteklerindeki yerleşim birimlerinde kar kalınlığının hızla artması, ulaşımda ciddi aksamalara neden olabilir. Gündüz sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceği bu günde, güneydoğudan esecek rüzgarların saatte 15 kilometre hıza ulaşması tipi oluşumunu tetikleyebilir. Şırnak'ın geçmiş meteorolojik verileri, Ocak aylarında eksi 15 derecelerin altındaki uç sıcaklıkları kaydetmiştir. Mevcut tahminler, bu hafta ortasında sıcaklıkların dondurucu bir trende gireceğini doğrulamaktadır.

14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde yağışın yerini dondurucu ayaza bırakması öngörülüyor. 14 Ocak Çarşamba günü kar yağışı aralıklarla sürerken sıcaklık eksi 3 dereceye düşecek. 15 ve 16 Ocak tarihlerinde ise gökyüzünün açılmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edilmektedir. Şırnak Valiliği, özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ulaşımın kesilmemesi için ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi. Vatandaşların ev ve iş yerlerindeki su sayaçlarını don riskine karşı korumaları, sürücülerin ise kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları hayati önem taşımaktadır.

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

