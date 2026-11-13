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Sırbistan Almanya maçı hangi kanalda, Sırbistan Almanya nereden CANLI izlenir?

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Sırbistan Almanya maçı hangi kanalda, Sırbistan Almanya nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Kasım 2026 Cuma günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Sırbistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, Sırbistan Almanya maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Sırbistan ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Sırbistan Almanya maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

SIRBİSTAN ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Almanya maçı, A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor'un platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 88

D Smart: 80

Tivibu: 381

Turkcell TV+: 72

Kablo TV: 142

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

SIRBİSTAN ALMANYA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sırbistan Almanya maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı A Spor'dan takip edebilir. A Spor uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için 4A uydusundan da izlenebiliyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

SIRBİSTAN ALMANYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Sırbistan Almanya maçı şifresiz yayınlanacak. A Spor, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

SIRBİSTAN ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan Almanya maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

SIRBİSTAN ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sırbistan ile Almanya arasındaki karşılaşma, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak.

SIRBİSTAN ALMANYA MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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