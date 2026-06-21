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Singo sakatlandı mı, Singo ne zaman iyileşecek?

Singo sakatlandı mı, Singo ne zaman iyileşecek?
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Singo sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Takımının son maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Singo’nun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Taraftarlar, oyuncunun ne zaman iyileşeceğini ve yeniden forma giyip giyemeyeceğini öğrenmek istiyor.

“Singo ne zaman iyileşecek?” sorusu, yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası gündemin üst sıralarına yerleşti. Son karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Singo’nun sağlık durumu hakkında kulüpten gelecek resmi açıklama bekleniyor. Futbolseverler, oyuncunun sahalara dönüş sürecini yakından takip ediyor.

SINGO SAKATLANDI MI? GALATASARAY’DA WILFRIED SINGO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray’ın önemli isimlerinden Wilfried Singo, oynanan karşılaşmanın son bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Mücadelenin son anlarında yaşanan bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Singo’nun durumu hakkında yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

SINGO MAÇIN SON ANLARINDA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 82. dakikasında yaşanan pozisyonda Wilfried Singo sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi. Teknik ekip tarafından oyundan alınan oyuncunun yerine Doue dahil oldu. Sakatlık sonrası Singo’nun üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.

SINGO YERİNE DOUE OYUNA GİRDİ

Sakatlık sonrası teknik heyet hızlı bir değişiklik yaparak Singo’nun yerine Doue’yi sahaya sürdü. Maçın kritik anlarında yaşanan bu değişiklik, takımın oyun planını da etkiledi. Singo’nun durumunun maç sonrası yapılacak kontrollerle netleşmesi bekleniyor.

SINGO’NUN SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU

Singo’nun yaşadığı sakatlığın ardından sağlık ekibi tarafından detaylı kontrole alınacağı öğrenildi. Oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Galatasaray taraftarları ise yıldız futbolcudan gelecek iyi haberi bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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