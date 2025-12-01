Singo neden yok Fenerbahçe Galatasaray maçında Singo cezalı mı, sakat mı?

Bu hayati müsabakada, takımların ideal on birlerinden bazı isimler, gerek yaşadıkları fiziki aksaklıklar ve uzun süren antrenman eksiklikleri, gerekse disiplin sebepli kart cezaları nedeniyle sahada yer alamayacak. Bu durum, teknik direktörlerin maç planlarını son anda değiştirmelerine neden oldu.

SİNGO NEDEN YOK?

Galatasaray'ın defans hattının önemli parçalarından Wilfried Singo'nun bu kritik Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alıp almayacağı büyük bir merak konusuydu. Oyuncunun maçta olmayışının nedeni belli oldu: Cezalı değil, sakat!

Singo, yakın zamanda yaşadığı bir maçta adale sakatlığı yaşamıştı. Sağlık ekibinin yoğun çabalarına rağmen, oyuncunun arka adalesindeki problem bu kritik maça yetişmesine engel oldu. Dolayısıyla tecrübeli stoper, herhangi bir kart cezası nedeniyle değil, tam anlamıyla iyileşemediği sakatlığı sebebiyle bu derbide takım arkadaşlarını tribünden izlemek durumunda kalacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Duran

Galatasaray : Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen