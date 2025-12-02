Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal kaç yaşında, nereli?

Sinem Ünsal, ekranlardaki güçlü varlığı ve karakterlere kattığı derinlikle izleyicilerin ilgisini çeken bir isim. Oyunculuğu ve sahne deneyimleri kadar hayat hikâyesi de merak konusu. Peki, Sinem Ünsal kim, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı? Bu soruların yanıtları ve bilinmeyen detaylar haberin devamında sizi bekliyor.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu, hem televizyon hem tiyatro hem de dijital platformlarda etkili performanslar sergileyen başarılı bir Türk oyuncudur. Azeri kökenli babası ve Çerkes kökenli annesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ünsal, üniversite yıllarında edebiyat eğitimi almasına rağmen kısa sürede oyunculuk alanında kendini göstermiştir.

2017'de başladığı kariyerinde, rol aldığı yapımlardaki doğal oyunculuğu, özellikle Mucize Doktor dizisindeki Nazlı karakteriyle geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.

SİNEM ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumludur ve 32 yaşındadır.

SİNEM ÜNSAL NERELİ?

Ünsal, İzmir'in Foça ilçesinde doğmuştur. Ailesi Azeri ve Çerkes kökenlidir. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmir'de, lise eğitimini ise Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır.