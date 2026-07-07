Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Sinem Kobal, başarılı kariyeri ve özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son gelişmelerin ardından oyuncunun yaşamı ve sanat kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı. Sinem Kobal kimdir? Sinem Kobal kaç yaşında, nereli? İşte Sinem Kobal'ın hayatı, eğitim geçmişi, oyunculuk kariyeri ve yer aldığı projeler hakkında merak edilenler...

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda bale eğitimi alan Kobal, oyunculuğa henüz 13 yaşındayken başladı. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve reklam projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

SİNEM KOBAL KAÇ YAŞINDA?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

SİNEM KOBAL NERELİ?

Sinem Kobal İstanbul doğumludur. Ailesi aslen Rize'nin Hemşin ilçesindendir. Eğitim hayatı boyunca bale, voleybol ve sahne sanatlarıyla ilgilenen Kobal, daha sonra oyunculuk alanında profesyonel kariyerine adım attı.

SİNEM KOBAL'IN KARİYERİ

Sinem Kobal, oyunculuk kariyerine Dadı dizisindeki Dilara karakteriyle başladı. Ardından Lise Defteri, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler ve Yüz Yüze gibi yapımlarda rol aldı.

Sinema kariyerinde ise Okul, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Yaktın Beni gibi yapımlarda yer aldı. Ayrıca çeşitli reklam kampanyaları ve televizyon programlarında sunuculuk yaptı. 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, kariyerini oyunculuk projeleriyle sürdürmektedir.