Sinem Dedetaş hasta mı, Sinem Dedetaş neden yürüteçle yürüyor?

Destekle yürüdüğü görüntülerle gündeme gelen Sinem Dedetaş hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. "Sinem Dedetaş hasta mı?" sorusu kısa sürede en çok aranan konular arasında yer alırken, Dedetaş'ın neden destekle yürüdüğüne dair resmi bir açıklama olup olmadığı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş, Türkiye'de son yıllarda yerel yönetimlerde öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle 2024 yerel seçimleri sonrası gündeme gelen Dedetaş, mühendislik kariyerinden belediye başkanlığına uzanan yolculuğuyla kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

MÜHENDİSLİKTEN SİYASETE UZANAN KARİYER

1981 yılında İstanbul'da doğan Sinem Dedetaş, gemi inşaatı ve deniz mühendisliği alanında eğitim aldı. Uzun yıllar denizcilik sektöründe çalışan Dedetaş, teknik bilgi ve yönetim tecrübesiyle kamu kurumlarında da görev yaptı.

2019 yılında Şehir Hatları Genel Müdürü olarak göreve gelen Dedetaş, bu göreve getirilen ilk kadın yönetici olarak dikkat çekti. Görev süresince özellikle deniz ulaşımında modernizasyon ve verimlilik projeleriyle adından söz ettirdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilen Dedetaş, seçimleri kazanarak Üsküdar Belediye Başkanı oldu. Böylece Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Sinem Dedetaş'ın belediye başkanlığı döneminde özellikle şehir planlama, ulaşım ve sosyal projeler ön plana çıkıyor. Kent yaşamını iyileştirmeye yönelik projelerle dikkat çeken Dedetaş, İstanbul yerel siyasetinde yükselen isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

SİNEM DEDETAŞ HASTA MI?

İstanbul siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Sinem Dedetaş'ın sağlık durumu son günlerde kamuoyunda merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Dedetaş'ın yürürken destek aldığı görülmesi, "Sinem Dedetaş hasta mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Sinem Dedetaş, 27 Şubat'ta geçirdiği düşme kazasında ayağında iki kırık ve bir çatlak oluşmuş. Tedavisi hâlâ sürüyor, bu yüzden yürüteçle yürüdüğü ifade ediliyr.