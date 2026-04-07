İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında belediye binasına giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı. Peki, Sinem Dedetaş gözaltına alındı mı? Üsküdar Belediye Başkanı gözaltına alındı mı? Detaylar...

SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINA ALINDI MI?

Yürütülen soruşturma ve gerçekleştirilen operasyonlarda en çok merak edilen isimlerden biri Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş oldu. Yapılan resmi açıklamalara göre; Sinem Dedetaş, gözaltına alınanlar arasındayer almıyor.









GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin isimleri ve görevleri şu şekilde açıklandı:

Filiz Deveci - Belediye Başkan Yardımcısı

Nazım Akkoyunlu - Kent A.Ş. Genel Müdürü

Barkın Ege Tekkökoglu - Kent A.Ş. Mimarı

Özgür Ceylan - Kent A.Ş. Mimarı

Hakan Yavuz - Yapı Kontrol Saha Şefi

Ahmet İşman - İş Takipçisi

Veysel Köse - İş Takipçisi

Ceyhan Han - İş Takipçisi

Burçin Çevik - İş Takipçisi

Yasin Karabaş - İş Takipçisi

Engin Araz - Müteahhit

Sinan Sarioğlu - Müteahhit

Kadir Karadağ - Müteahhit

Ufuk Gündüz - Müteahhit

Eyüp Meriç - Müteahhit

Murat Armağan - Müteahhit

Hakan Mansız - Müteahhit

Erdem Alkan - Müteahhit

Yılmaz Kozan - Müteahhit

Mehmet Atilla Güneri - Müteahhit

BAŞSAVCILIK OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında operasyonun detayları şu şekilde aktarıldı:

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Belediye binasında Kent A.Ş. Genel Müdürü’nün (N.A.) “Başkan Yardımcısı” unvanını kullanarak çeşitli resmi programlarda bu şekilde takdim edildiği ve görev yetkisinin olmadığı halde gelir elde edildiği belirlendi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yetkisinde olan yapı ruhsatı süreçlerinin Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü ve müteahhitlerden gayri yasal gelir sağlandığı tespit edildi.

Renk kodlu (mavi, kırmızı, yeşil, turuncu) bir excel tablosu ile hangi parsellerin işlem göreceği veya askıya alınacağı belirlendi.

İskan ruhsatı süreci, Yapı Kontrol Müdürlüğü yerine Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.) ve Belediye Başkan Yardımcısı (F.D.) tarafından yürütüldü.

Toplantılarda her inşaat için mevzuata aykırılık ve metrekare değerleri dikkate alınarak müteahhitlerden talep edilecek menfaat miktarları kararlaştırıldı.

07.04.2026 tarihinde İstanbul’da 19, Yalova’da 1 olmak üzere toplam 30 adrese eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapıldı; 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başsavcılık açıklamasında, tüm soruşturmaların kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlarla mücadele kapsamında titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.