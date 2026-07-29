Sinem Dedetaş aslen nereli? Sinem Dedetaş Alevi mi?

Üsküdar Belediye Başkanı olarak görev yapan Sinem Dedetaş, mühendislik kariyeri ve siyasi yaşamıyla kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle "Sinem Dedetaş aslen nereli?" ve "Sinem Dedetaş Alevi mi?" soruları son dönemde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte kamuoyuna açık resmi bilgiler doğrultusunda Sinem Dedetaş hakkında merak edilenler…

SİNEM DEDETAŞ ASLEN NERELİ?

Sinem Dedetaş, 14 Mayıs 1981 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Kamuoyuna açık biyografik bilgilerde doğum yeri Eskişehir olarak yer almaktadır.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise yine İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Meslek hayatına mühendis olarak başlayan Dedetaş, denizcilik sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek bu göreve seçilen ilk kadın oldu.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları Genel Müdürü olarak atanan Sinem Dedetaş, bu görevini Aralık 2023'e kadar sürdürdü. Görevi sırasında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) 2023-2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi Başkanlığına seçildi.

Aralık 2023'te görevinden ayrıldıktan sonra CHP tarafından Üsküdar Belediye Başkan adayı gösterildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 49,92'sini alarak Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.

SİNEM DEDETAŞ ALEVİ Mİ?

Sinem Dedetaş'ın Alevi olduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış veya resmi kaynaklarda yer alan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna açık biyografilerinde doğum yeri, eğitim hayatı, mesleki kariyeri ve siyasi çalışmaları yer alsa da inancı, mezhebi veya etnik kökenine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır.

Bu nedenle Sinem Dedetaş'ın Alevi olduğuna dair herhangi bir resmi veri veya güvenilir kaynak tarafından doğrulanmış bilgi mevcut değildir. Kamuoyunda dolaşan doğrulanmamış iddialar yerine yalnızca resmî biyografiler ve açık kaynaklarda yer alan bilgiler esas alınmalıdır.