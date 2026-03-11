Sinan Tuzcu diziden ayrılıyor mu, A. B. İ. dizisi Sinan ölecek mi?

Sinan Tuzcu diziden ayrılacağı iddialarıyla gündemde. A. B. İ. dizisinin takipçileri, karakterin akıbetini merak ediyor: Sinan Tuzcu diziden ayrılıyor mu, yoksa dizide ölecek mi? Tüm gelişmeler ve açıklamalar bu haberimizde sizlerle.

ABİ DİZİSİ SİNAN ÖLÜYOR MU?

Sinan Tuzcu hayranları, karakterin akıbetini merak ediyor. Sosyal medyada dolaşan söylentilere rağmen, Sinan'ın diziden ayrıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Abi dizisinde Sinan karakterini neler bekliyor?

Son günlerde izleyiciler arasında Sinan Tuzcu'nun diziden ayrılacağı yönünde birçok paylaşım yapıldı. Ancak yapım ekibi ve oyuncudan resmi bir açıklama gelmediği için, bu iddialar hâlâ doğrulanmış değil.

SİNAN TUZCU KİMDİR?

Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977'de Gaziantep'te doğmuştur. Oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalı mezunudur. 2004 yılı sonrası Londra'da Arcola Theatre bünyesinde çalıştı. 2006'da bir türk dizisi olan Ihlamurlar Altında ile tanındı.