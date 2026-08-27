Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan olayı nedir? Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı ile fotoğraf mı paylaştı, altına ne yazdı?

Sinan Akçıl'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması gündem oldu. Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında Muş'ta bulunan Akçıl'ın paylaşımına yazdığı dikkat çeken mesaj merak edilirken, "Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden fotoğraf paylaştı?", "Altına ne yazdı?" ve "Sinan Akçıl Erdoğan olayı nedir?" soruları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİNAN AKÇIL, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLAYI NEDİR?

Malazgirt Zaferi anma törenleri kapsamında Muş'ta konser veren Sinan Akçıl, etkinlikler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile sohbet eden ve tokalaşan Akçıl, bu anları fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçının paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler kısa sürede gündem oldu.

SİNAN AKÇIL CUMHURBAŞKANI İLE FOTOĞRAF MI PAYLAŞTI?

Evet. Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği sırada çekilen iki fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Akçıl, Malazgirt Zaferi anma törenleri kapsamında Malazgirt ve Ahlat'ta verdiği konserlerin ardından Erdoğan ile görüşerek tokalaştı. Söz konusu fotoğraflar, paylaşımın ardından sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ALTINA NE YAZDI?

Sinan Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarının altına, "Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm dediğiniz insanlar var mı? Benim var, bir tanesi de bu 2 karede işte..." ifadelerini yazdı. Akçıl ayrıca paylaşımının devamında "Teşekkürler Malazgirt, teşekkürler Ahlat... Muhteşemdiniz." notunu düştü.

OLAY NEDİR?

Sinan Akçıl'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını ve dikkat çeken mesajını sosyal medya hesabından paylaşması, kısa sürede gündem oldu. Özellikle Akçıl'ın "Ömrümden yılları verebilsem, gözümü kırpmadan veririm" sözleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.