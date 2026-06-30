Simge Barankoğlu kimdir? Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle adından söz ettiren Simge Barankoğlu, özellikle genç kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hakkında “kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sıkça araştırılırken, fenomen ismin yaşamı merak konusu olmaya devam ediyor. Simge Barankoğlu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Simge Barankoğlu, sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle geniş kitlelere ulaşan ve fenomen olarak tanınan bir isimdir. Eğlenceli, dikkat çekici ve kısa video formatındaki paylaşımlarıyla dijital dünyada popülerlik kazanmıştır. Aynı zamanda influencer olarak moda, güzellik ve yaşam tarzı içerikleri üretmektedir.

Sosyal medya üzerinden yaptığı reklam ve marka iş birlikleriyle gelir elde eden Barankoğlu, zaman zaman özel hayatı ve hakkında çıkan haberlerle de gündeme gelmektedir. Bu yönüyle hem sosyal medya dünyasında hem de magazin gündeminde yer alan isimler arasında bulunmaktadır.

SİMGE BARANKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1995 doğumlu olan Simge Barankoğlu, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Genç yaşta sosyal medya platformlarında aktif hale gelen Barankoğlu, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi oluşturmayı başarmıştır.

SİMGE BARANKOĞLU NERELİ?

Simge Barankoğlu, İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğup büyümüştür. Eğitim hayatını Türkiye’de tamamlayan Barankoğlu’nun, üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi'nde aldığı bilinmektedir.

SİMGE BARANKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Simge Barankoğlu, sosyal medya içerik üreticisi ve influencer olarak faaliyet göstermektedir. Instagram ve TikTok gibi platformlarda paylaştığı içeriklerle tanınan Barankoğlu, marka iş birlikleri ve sponsorluk anlaşmalarıyla gelir elde etmektedir.

Dijital içerik üreticiliğini profesyonel bir kariyer haline getiren Barankoğlu, özellikle eğlence, moda ve yaşam tarzı alanlarında içerik üretmeye devam etmektedir.