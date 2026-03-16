Simge Barankoğlu cezaevinde para kazanıyor mu? Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Simge Barankoğlu cezaevinde bile dijital gelir elde etmeye devam ediyor mu? Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve sosyal medya kariyeri nasıl şekillendi? Popüler fenomenin hayatı ve kazanç detayları merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİMGE BARANKOĞLU CEZAE V İNDE PARA KAZANIYOR MU?

Evet, sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, cezaevinde bulunmasına rağmen dijital platformlardan kazanç elde etmeye devam ediyor. Tutuklanmasının ardından abone sayısında bir düşüş yaşansa da hâlâ yaklaşık 40 bin abonesi bulunuyor ve aylık yaklaşık 1,3 milyon TL brüt gelir elde ettiği iddia ediliyor.

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Simge Barankoğlu, Instagram ve TikTok'ta milyonlarca takipçisi bulunan popüler bir içerik üreticisi ve influencer'dır. Cesur içerikleri ve yüksek abonelik gelirleriyle tanınan Barankoğlu, dijital dünyada genç yaşta öne çıkmıştır. Zaman zaman yaşadığı yasal süreçler ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaktadır.

SİMGE BARANKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Simge Barankoğlu, 1 Ocak 1995 doğumludur. 2026 itibarıyla 31 yaşındadır.

SİMGE BARANKOĞLU NERELİ?

Barankoğlu, Türkiye'nin İzmir ilinin Ödemiş ilçesinde doğmuştur.

SİMGE BARANKOĞLU'NUN KARİYERİ

Simge Barankoğlu, sosyal medya platformlarında özellikle Instagram ve TikTok üzerinde aktif olarak içerik üretmektedir. Gelirinin büyük kısmını Instagram'daki yüksek ücretli abonelik sistemi üzerinden elde etmektedir. Genç yaşta dijital dünyada öne çıkan Barankoğlu, cesur paylaşımları ve yüksek kazançlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.