Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sosyal medya içerikleriyle adından söz ettiren Sibil Çetinkaya, özellikle YouTube ve Instagram'daki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 10 Mayıs 1994 doğumlu olan Çetinkaya'nın eğitim hayatı, dijital içerik üreticiliğine uzanan kariyeri ve yaşam öyküsü araştırılıyor. İşte Sibil Çetinkaya hakkında merak edilenler...

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibil Çetinkaya, YouTube ve Instagram başta olmak üzere dijital platformlarda ürettiği içeriklerle tanınan sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında Londra'da oyunculuk eğitimi alan Çetinkaya, medya sektöründe kamera önü ve kamera arkası çalışmalarında da yer aldı. Daha sonra kendi YouTube kanalını açarak dijital içerik üretmeye başladı.

SİBİL ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1994 doğumlu olan Sibil Çetinkaya, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

SİBİL ÇETİNKAYA NERELİ?

Sibil Çetinkaya, İstanbul doğumludur. İlkokul ve lise eğitimini Özel Enka Okulları'nda tamamlayan Çetinkaya, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde tamamladı. Üniversite döneminde değişim programıyla Londra'ya giderek oyunculuk eğitimi aldı.

SİBİL ÇETİNKAYA'NIN KARİYERİ

Sibil Çetinkaya'nın medya kariyeri üniversite yıllarında başladı. "10 Dakika" ve "Şehirde Sanat" gibi programlarda sunuculuk yapan Çetinkaya, üniversitenin son yılında TV8'in iç yapım ekibinde ve kamera arkasında çalıştı. Londra'da oyunculuk eğitimi alarak BAFTA'da bir tiyatro oyununda da sahne aldı.

Üniversite eğitiminin ardından kendi YouTube kanalını açan Çetinkaya; vlog, seyahat, moda, yaşam tarzı ve eğlence içerikleri üretmeye başladı. "Kafayı Yersin" adlı gezi ve yemek programında Ahmet Aksöz ile birlikte sunuculuk yapan Çetinkaya, sosyal medya içerik üreticiliğini sürdürerek geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.