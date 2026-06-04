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Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi, Sibel Can Emir Sarıgül evleniyor mu?

Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi, Sibel Can Emir Sarıgül evleniyor mu?
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Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi, Sibel Can Emir Sarıgül evleniyor mu? Ünlü şarkıcı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül hakkında ortaya atılan evlilik iddiaları yeniden gündeme geldi. Çiftin ilişkisine dair çıkan söylentiler sonrası “evlilik gerçekleşti mi?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen konular arasına girdi.

Magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında evlilik iddiaları yeniden konuşulmaya başlandı. “Sibel Can Emir Sarıgül evlendi mi?” ve “evleniyorlar mı?” soruları gündemde yerini alırken, ikilinin ilişkisine dair detaylar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

SİBEL CAN VE EMİR SARIGÜL EVLENİYOR MU?

Şarkıcı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül hakkında “evlilik” iddiaları yeniden gündeme geldi. Uzun süredir devam eden ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü.

İddialara göre çiftin yaz aylarında Miami’de nikah masasına oturabileceği konuşuluyor.

EVLİLİK İÇİN MİAMİ İDDİASI

Ortaya atılan iddialarda Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün evlilik planını Miami’de gerçekleştireceği öne sürüldü. Çiftin yakın çevresinden gelen bilgiler de bu söylentileri güçlendirdi.

Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

MUSTAFA SARIGÜL’DEN ONAY İDDİASI

Magazin kulislerinde yer alan bir diğer iddiaya göre, çiftin ilişkisine Sarıgül ailesinden de onay verildiği öne sürüldü. Özellikle baba Mustafa Sarıgül’ün bu birlikteliğe olumlu baktığı konuşuluyor.

Bu iddia da evlilik söylentilerini daha da güçlendirdi.

ECE ERKEN’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sunucu Ece Erken’in canlı yayında yaptığı açıklama da iddiaları gündeme taşıyan gelişmeler arasında yer aldı. Erken, Sarıgül ailesine yakın kaynaklardan edindiği bilgileri paylaşarak çiftin yaz aylarında evlenebileceğini ileri sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tüm bu iddialara rağmen Sibel Can ve Emir Sarıgül cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Magazin dünyasında büyük ses getiren evlilik söylentilerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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