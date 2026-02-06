Shomurodov Fenerbahçe'ye mi gidiyor, Shomurodov Fenerbahçe'yle anlaştı mı?

Fenerbahçe'de forvet transferi için gözler Eldor Shomurodov'a çevrildi. "Shomurodov Fenerbahçe'ye mi gidiyor?" ve "Shomurodov Fenerbahçe ile anlaştı mı?" soruları gündemdeki yerini korurken, sarı-lacivertli yönetimin yıldız oyuncu için temaslarda bulunduğu öne sürülüyor.

SHOMURODOV FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR?

Fenerbahçe'nin transfer gündemi yeniden hareketlendi. İtalyan futbolunda forma giyen Eldor Shomurodov'un sarı-lacivertli ekibe transfer olacağı yönündeki iddialar, son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle taraftar hesaplarında yapılan paylaşımlar, bu transfer ihtimalini daha da güçlendirmiş durumda.

SOSYAL MEDYADA TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE

Shomurodov'un adı, Fenerbahçe ile birlikte anılmaya başladıktan sonra X (Twitter), Instagram ve forumlarda yoğun şekilde konuşuluyor. Bazı kullanıcılar oyuncunun menajer kanadından temaslar olduğunu öne sürerken, bazı paylaşımlarda ise Fenerbahçe'nin forvet hattı için Shomurodov'u ciddi şekilde değerlendirdiği iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tüm bu iddialara rağmen ne Fenerbahçe cephesinden ne de oyuncunun kulübünden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Kulübe yakın kaynaklardan da henüz doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Bu durum, söylentilerin şu an için yalnızca kulis bilgileri ve sosyal medya iddialarıyla sınırlı olduğunu gösteriyor.

TRANSFERDE SON DURUM

Şu an için Shomurodov'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda netleşmiş bir gelişme bulunmuyor. Ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde resmi temasların ortaya çıkması ve kulüpten gelecek açıklamalar, bu iddiaların gerçeklik kazanıp kazanmayacağını belirleyecek.