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Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Shakhtar Donetsk futbolseverlerin gündemine geldi. Köklü geçmişi, ligdeki başarıları ve Avrupa kupalarındaki performansı merak edilirken takımın şampiyonluk sayısı da araştırılmaya başlandı. İki takım, bu akşam saat 23.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında karşı karşıya gelecek.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna'nın futbol takımıdır. Kulüp, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk kentinde kurulmuştur. Tam adı FC Shakhtar Donetsk olan takım, ülke futbolunun en tanınmış ve başarılı kulüpleri arasında gösterilmektedir.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde (Ukrainian Premier League) mücadele etmektedir. Ukrayna'nın en üst düzey futbol organizasyonunda yer alan kulüp, ülkenin önemli şampiyonluk adaylarından biridir.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin yanı sıra Ukrayna Kupası ve UEFA organizasyonlarında da mücadele etmektedir.

SHAKHTAR DONETSK NE ZAMAN KURULDU?

1936 yılında kurulan Shakhtar Donetsk, Ukrayna futbolunda önemli bir yere sahiptir. Kulüp, özellikle ulusal ligde kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarındaki mücadeleleriyle tanınmaktadır.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ YILLARDA ŞAMPİYON OLDU?

Kulübün Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu kazandığı yıllar şöyle:

2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 ve 2026.

Diğer önemli başarıları:

- Ukrayna Premier Ligi: 16 şampiyonluk

- Ukrayna Kupası: 15 şampiyonluk

- Ukrayna Süper Kupası: 9 şampiyonluk

- UEFA Kupası: 1 şampiyonluk (2009)

SHAKHTAR DONETSK'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü Türk futbolunun tanınan isimlerinden Arda Turan yapmaktadır. 27 Mayıs 2025 tarihinde Ukrayna temsilcisinin başına getirilen Turan, kulüple 2027 yazına kadar sözleşme imzalamıştır. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giyen Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlamıştır.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin Türkiye saatiyle 23.00'te başlaması planlanıyor.

Karşılaşmaya İngiltere'nin Londra kentindeki Stamford Bridge Stadı ev sahipliği yapacak.