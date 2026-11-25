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Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı nerede, hangi statta oynanıyor, Fenerbahçe maçı neden Londra'da soruları maç öncesinde merak ediliyor. Karşılaşma İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç saha maçlarını kendi ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi Londra'da ağırlayacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. Stamford Bridge, Premier Lig ekibi Chelsea'nin iç saha maçlarını oynadığı stadyum olarak biliniyor. Shakhtar Donetsk, bu maçta ev sahibi takım olarak sahaya çıkacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı İngiltere'de oynanacak. Karşılaşma, Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda yapılacak.7

FENERBAHÇE MAÇI NEDEN LONDRA'DA OYNANIYOR?

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını uzun süredir kendi ülkesinde oynayamıyor. Ukrayna ekibi bu nedenle iç saha maçlarını farklı ülkelerdeki stadyumlarda oynuyor. Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma için de Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu tercih edildi.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç, İngiltere'de yerel saatle 20.00'de başlamış olacak.