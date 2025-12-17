SGK 1000 personel alımı 2025! SGK personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak, başvuru ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumu, personel yapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir alım sürecine hazırlanıyor. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamalar doğrultusunda sürecin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

SGK 1000 PERSONEL ALIMI 2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladığı açıklamasında SGK'ya yönelik yeni personel alımına ilişkin sayıları paylaştı. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na bin sözleşmeli personelin yanı sıra 100 Müfettiş Yardımcısı alınması planlanıyor. Açıklama sonrası SGK personel alımı süreci adayların gündemine taşındı.

Personel alımının önceki dönem uygulamalarına benzer şekilde KPSS usulüne göre yapılması bekleniyor. Başvuruların, geçmiş alımlarda kullanılan e-Devlet sistemi üzerinden "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" ekranı aracılığıyla alınacağı öngörülüyor. Sürecin merkezi ve resmi kanallar üzerinden yürütüleceği bilgisi paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

SGK 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

SGK'nın sözleşmeli personel alım sürecinin 2026 yılı bütçesi kapsamında yürütülmesi planlanıyor. Bütçe sürecinin tamamlanmasının ardından resmi kurumların kadro genişletme çalışmalarına başlamasıyla birlikte SGK için de başvuru takviminin netleşmesi bekleniyor.

Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden alınması bekleniyor. Tercih takviminin ilan edilmesiyle birlikte adayların KPSS puan türlerine ve mezuniyet durumlarına uygun kadroları seçerek başvurularını tamamlaması öngörülüyor. Sürecin hızlı ilerlemesi ve ataması yapılan personelin kısa sürede göreve başlaması planlanıyor.

SGK PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

SGK personel alımına ilişkin kadro dağılımının ayrıntıları henüz resmi olarak paylaşılmadı. Yapılan açıklamada yalnızca bin sözleşmeli personel ile birlikte 100 Müfettiş Yardımcısı alımının gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. Kadroların hangi unvanları kapsayacağına dair detayların tercih kılavuzunda yer alması bekleniyor.