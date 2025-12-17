Haberler

SGK 1000 personel alımı 2025! SGK personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak, başvuru ne zaman?

SGK 1000 personel alımı 2025! SGK personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak, başvuru ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SGK 1000 personel alımı 2025! Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kadrosunu genişletmeye yönelik yeni personel alımı süreci kamuoyunun gündeminde yer alıyor. SGK 1000 personel alımı, kadro dağılımı, ne zaman merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla birlikte SGK'ya yönelik sözleşmeli personel alımına dair başvuru ekranı, kadro dağılımı ve takvimin hangi aşamada olduğu merak ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, personel yapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir alım sürecine hazırlanıyor. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamalar doğrultusunda sürecin ayrıntılarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

SGK 1000 PERSONEL ALIMI 2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladığı açıklamasında SGK'ya yönelik yeni personel alımına ilişkin sayıları paylaştı. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na bin sözleşmeli personelin yanı sıra 100 Müfettiş Yardımcısı alınması planlanıyor. Açıklama sonrası SGK personel alımı süreci adayların gündemine taşındı.

Personel alımının önceki dönem uygulamalarına benzer şekilde KPSS usulüne göre yapılması bekleniyor. Başvuruların, geçmiş alımlarda kullanılan e-Devlet sistemi üzerinden "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" ekranı aracılığıyla alınacağı öngörülüyor. Sürecin merkezi ve resmi kanallar üzerinden yürütüleceği bilgisi paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.

SGK 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

SGK'nın sözleşmeli personel alım sürecinin 2026 yılı bütçesi kapsamında yürütülmesi planlanıyor. Bütçe sürecinin tamamlanmasının ardından resmi kurumların kadro genişletme çalışmalarına başlamasıyla birlikte SGK için de başvuru takviminin netleşmesi bekleniyor.

SGK 1000 personel alımı 2025! SGK personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak, başvuru ne zaman?

Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden alınması bekleniyor. Tercih takviminin ilan edilmesiyle birlikte adayların KPSS puan türlerine ve mezuniyet durumlarına uygun kadroları seçerek başvurularını tamamlaması öngörülüyor. Sürecin hızlı ilerlemesi ve ataması yapılan personelin kısa sürede göreve başlaması planlanıyor.

SGK PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

SGK personel alımına ilişkin kadro dağılımının ayrıntıları henüz resmi olarak paylaşılmadı. Yapılan açıklamada yalnızca bin sözleşmeli personel ile birlikte 100 Müfettiş Yardımcısı alımının gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi. Kadroların hangi unvanları kapsayacağına dair detayların tercih kılavuzunda yer alması bekleniyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title